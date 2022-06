Após preocupação, lateral e atacante do Paysandu treinam normalmente na Curuzu

Como informado por OLiberal.com, o Paysandu tem sete jogadores pendurados, com risco de receber o terceiro cartão amarelo, contra o Botafogo-PB, no domingo (12), às 19h, no Estádio da Curuzu. Por outro lado, a torcida bicolor pode comemorar uma boa notícia: o lateral Patrick Brey e o atacante Marlon estão aptos para o próximo jogo.

Após deixarem o campo, na vitória fora de casa sobre o Ferroviário, com dores, Patrick Brey e Marlon foram alvos de preocupações. Porém, o clube confirmou que tanto o lateral-esquerdo quanto o atacante já foram avaliados e estão treinando normalmente com o grupo.

Enquanto Patrick Brey terminou a partida com dores, Marlon foi quem mais dúvidas deixou. Isso porque o atleta foi substituído aos 46 do segundo tempo, contra o Ferroviário, após um choque em que levou a pior. Marlon precisou sair de campo carregado de maca.

A recuperação dos atletas chega na hora certa para o Paysandu. Isto porque o técnico Márcio Fernandes pode perder alguns jogadores, na próxima partida. Isso porque sete jogadores estão pendurados: além do próprio Patrick Brey, o goleiro Thiago Coelho, lateral-direito Leandro Silva, o zagueiro Genílson e os atacantes Alessandro Vinícius, Danrlei e Marcelo Toscano.

Contra o Botafogo-PB, o Paysandu tem uma partida importante na Série C. Além de ser um duelo contra um adversário direto na luta pelo acesso, o Bicola pode assumir a liderança de forma isolada. Apenas dois pontos separaram o vice-líder Papão do líder Mirassol (20 contra 18).

A partida tem transmissão lance a lance por OLiberal.com.