Lateral ex-Paysandu busca a redenção no futebol alemão após 'pior ano da carreira'

Prejudicado por lesões, o lateral-esquerdo Paulo Otávio, ex-Paysandu, busca se recuperar após uma temporada para esquecer. O jogador, de 27 anos, que está no Wolfsburg, clube da Bundesliga alemã, fez apenas 11 partidas em 2021/22, depois de realizar 30 jogos em 2020/21 e ser um dos destaques da classificação do time à última Champions League.

Em entrevista à Kicker, principal revista de esportes da Alemanha, Paulo Otávio revelou que, no último ano, as lesões minaram não apenas o físico, mas o psicológico do atleta. Ainda na pré-temporada, o lateral sofreu uma lesão no tornozelo. Dois meses depois, Paulo rompeu um ligamento do joelho.

Paulo Otávio teve duas lesões que prejudicaram a temporada 2021/22 do jogador (Site oficial Wolfsburg)

Agora, totalmente recuperado, Paulo Otávio garante que está pronto para dar a volta por cima:

"Foi o pior ano da minha carreira. Mas minha cabeça está novamente tão estável como os joelhos. Se depender de mim, estarei de volta no fim de julho contra o Carl Zeiss Jena pela Copa da Alemanha. Mas eu não decido isso sozinho, e sim com os médicos e o treinador".

Paulo Otávio vestiu a camisa do Paysandu em 2015, quando jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão terminou em sétimo lugar no retorno à Segundona, no entanto, Paulo fez apenas três jogos, por empréstimo do Coritiba. Além de Paysandu e Wolfsburg-ALE, o lateral também defendeu as cores do Athletico-PR, Santo André-SP, Tombense-MG, LASK-AUT e Ingolstadt-ALE.