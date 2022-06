Leandro Silva fala sobre possibilidade de ser titular definitivo no Paysandu: 'trabalho para isso'

Titular lesionado e reserva tomando conta da vaga. Isso tem sido algo rotineiro no Paysandu durante a temporada de 2022. O primeiro foi Mikael quem "pegou" a posição de Bileu, machucado. Depois foi a vez de Patrick Brey, que aproveitou brecha deixada pela lesão de João Paulo para comandar o lado esquerdo bicolor. Algo parecido parece estar ocorrendo na lateral-direita, que tem tido boas atuações de Leandro Silva, que substitui o ausente Igor Carvalho.

Diagnosticado com uma lesão no joelho direito, Igor Carvalho ficou de fora da última partida do Paysandu na Série C, contra o Ferroviário. O substituto, Leandro Silva, foi um dos destaques do duelo e falou sobre a possibilidade de conquistar a titularidade definitiva.

"Estou trabalhando para isso. Não só eu, mas como todos os jogadores que saem do banco. A primeira intuição que temos é entrar em campo e fazer um grande jogo, pra se firmar como titular. Apesar disso, o Igor [Carvalho] vem de uma sequência muito boa na temporada e vai se recuperar o mais rápido possível. Em relação a uma possível titularidade, deixo isso nas mãos do treinador", disse Leandro.

O jogador, que provavelmente deve ser titular pela segunda vez consecutiva, na próxima rodada da Série C, disse que está confiante em mais uma boa atuação no final de semana. No entanto, o lateral ressaltou a necessidade do elenco ter "pés no chão" e não menosprezar os adversários.

"Temos que valorizar o nosso trabalho. Buscamos a vitória fora de casa, então creio que a gente está em uma evolução. Temos que manter os pés no chão porque ainda falta metade do campeonato pela frente", disse.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam no domingo (12), às 19h, pela 10ª rodada da Terceirona, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.