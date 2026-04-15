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Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá

Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal

O Liberal
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O Azulão Marabaense recebe o Leão Azul em jogo decisivo da Copa Norte. (Kaiti Topramre)

Águia de Marabá e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h30, no Estádio Zinho de Oliveira, pela quarta rodada da Copa Norte, em confronto direto que pode definir o futuro das equipes na competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A situação é mais confortável para o Azulão. Vice-líder do Grupo B, com nove pontos e 100% de aproveitamento, o time marabaense garante vaga na semifinal em caso de empate. Além disso, pode eliminar o rival paraense, ampliando um cenário já favorável na tabela.

Mesmo com a boa campanha na Copa Norte, o Águia encara um adversário indigesto na temporada. Das quatro derrotas no ano, duas foram para o Remo, incluindo o vice na Supercopa Grão-Pará e a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense. Agora, o time vê a chance de dar o troco em um jogo decisivo.

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Do outro lado, o Remo chega pressionado. Com apenas quatro pontos em três jogos, o Leão Azul precisa vencer para seguir com chances de classificação. Um empate ou derrota elimina a equipe de forma antecipada.

Para o confronto, o técnico Léo Condé optou por poupar boa parte dos titulares, principalmente do setor defensivo, visando a sequência da temporada. Ainda assim, o time conta com nomes importantes, como Alef Manga, Diego Hernández, Yago Pikachu e Patrick de Paula, além de jogadores que vêm sendo utilizados na Copa Norte.

A equipe azulina aposta em um time alternativo, mas com peças experientes, para buscar a vitória fora de casa. A falta de efetividade ofensiva, porém, tem sido um ponto de atenção, trabalhado nos últimos treinos antes da viagem para Marabá.

Ficha Técnica

Data: 14/04/2026
Hora: 20h30
Local: estádio Zinho Oliveira
Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)
Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR)
Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Águia: Xandão; Bruno Limão, Dedé, William e Cássio; PH, Carlos Maia e Alex Wesley; Luiz Fernando e Kukry.
Técnico: Julio Cesar Nunes

Remo: Ivan; Yago Pikachu, Tassano, Kayky, Almeida e Cufré; Zé Welison, Zé Ricardo e Jaderson; Gabriel Poveda, Diego Fernández e Nicolás Ferreira.
Técnico: Léo Condé

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