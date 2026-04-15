Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal O Liberal 15.04.26 8h00 O Azulão Marabaense recebe o Leão Azul em jogo decisivo da Copa Norte. (Kaiti Topramre) Águia de Marabá e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h30, no Estádio Zinho de Oliveira, pela quarta rodada da Copa Norte, em confronto direto que pode definir o futuro das equipes na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A situação é mais confortável para o Azulão. Vice-líder do Grupo B, com nove pontos e 100% de aproveitamento, o time marabaense garante vaga na semifinal em caso de empate. Além disso, pode eliminar o rival paraense, ampliando um cenário já favorável na tabela. Mesmo com a boa campanha na Copa Norte, o Águia encara um adversário indigesto na temporada. Das quatro derrotas no ano, duas foram para o Remo, incluindo o vice na Supercopa Grão-Pará e a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense. Agora, o time vê a chance de dar o troco em um jogo decisivo. VEJA MAIS 'Prioridade é a Série A': Poveda escancara foco do Remo mesmo em jogo decisivo na Copa Norte Atacante trata duelo decisivo contra o Águia como chance de convencer Condé e manter o Remo vivo na competição Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá Do outro lado, o Remo chega pressionado. Com apenas quatro pontos em três jogos, o Leão Azul precisa vencer para seguir com chances de classificação. Um empate ou derrota elimina a equipe de forma antecipada. Para o confronto, o técnico Léo Condé optou por poupar boa parte dos titulares, principalmente do setor defensivo, visando a sequência da temporada. Ainda assim, o time conta com nomes importantes, como Alef Manga, Diego Hernández, Yago Pikachu e Patrick de Paula, além de jogadores que vêm sendo utilizados na Copa Norte. A equipe azulina aposta em um time alternativo, mas com peças experientes, para buscar a vitória fora de casa. A falta de efetividade ofensiva, porém, tem sido um ponto de atenção, trabalhado nos últimos treinos antes da viagem para Marabá. Ficha Técnica Data: 14/04/2026 Hora: 20h30 Local: estádio Zinho Oliveira Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR) Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR) Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA) Águia: Xandão; Bruno Limão, Dedé, William e Cássio; PH, Carlos Maia e Alex Wesley; Luiz Fernando e Kukry. Técnico: Julio Cesar Nunes Remo: Ivan; Yago Pikachu, Tassano, Kayky, Almeida e Cufré; Zé Welison, Zé Ricardo e Jaderson; Gabriel Poveda, Diego Fernández e Nicolás Ferreira. Técnico: Léo Condé Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa norte 2026 águia x remo futebol paraense jornal amazônia esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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