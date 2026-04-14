'Prioridade é a Série A': Poveda escancara foco do Remo mesmo em jogo decisivo na Copa Norte

Pressionado e com risco real de eliminação precoce, o Clube do Remo entra em campo nesta quarta-feira (15), contra o Águia de Marabá, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Norte, em um cenário que, apesar de parecer desesperador, é tratado como oportunidade por muitos jogadores. Apesar da necessidade de vitória para seguir com chances de classificação, o discurso interno já aponta para outro foco: o Campeonato Brasileiro.

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A equipe azulina ocupa a terceira colocação do Grupo B, com quatro pontos, enquanto Águia e Porto Velho lideram com nove e 100% de aproveitamento. Com apenas duas rodadas restantes, qualquer resultado que não seja vitória em Marabá elimina o Remo da competição. Ainda assim, o peso da Copa Norte tem sido relativizado por parte da torcida — e também pelos próprios jogadores.

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Prova disso é a fala do atacante Gabriel Poveda, que vem sendo titular na competição regional, mas tem poucas oportunidades na Série A. Autor do gol da vitória contra o Amazonas, na última rodada, ele deixou claro que enxerga o torneio como uma vitrine para ganhar espaço no elenco principal.

“É importantíssimo, você ganha ritmo de jogo, porque a qualquer momento o Condé pode precisar na Série A, e não é segredo pra ninguém que a Série A é prioridade”, afirmou.

A declaração evidencia o papel secundário da Copa Norte no planejamento atual. Para jogadores que não vêm sendo utilizados com frequência no Brasileirão, os jogos funcionam como uma oportunidade de se manter em atividade e chamar a atenção da comissão técnica.

“Claro, é a competição que primeiramente condiciona você a estar no mesmo nível dos jogadores que estão jogando mais na temporada, e a chance de eu buscar minutos na Série A são com esses jogos”, completou.

Mesmo com esse cenário, Poveda reforçou o compromisso do elenco com o confronto decisivo contra o Azulão. “Mas, a partir do momento que o Remo está na competição, os jogadores têm que defender as cores, fazer o melhor possível e fazer um grande campeonato”, disse.

Do outro lado, o Águia de Marabá vive situação oposta. Invicto e com campanha perfeita, o time joga em casa sabendo que um empate garante a classificação. Para o Remo, resta uma única alternativa, vencer para seguir respirando.

“A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, é um time muito forte nos seus domínios, mas vale a nossa sobrevivência. A gente vai pra lá pra buscar a vitória, queremos a classificação”, finalizou o atacante.