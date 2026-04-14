'Prioridade é a Série A': Poveda escancara foco do Remo mesmo em jogo decisivo na Copa Norte Atacante trata duelo decisivo contra o Águia como chance de convencer Condé e manter o Remo vivo na competição Igor Wilson 14.04.26 18h33 Pressionado e com risco real de eliminação precoce, o Clube do Remo entra em campo nesta quarta-feira (15), contra o Águia de Marabá, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Norte, em um cenário que, apesar de parecer desesperador, é tratado como oportunidade por muitos jogadores. Apesar da necessidade de vitória para seguir com chances de classificação, o discurso interno já aponta para outro foco: o Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe azulina ocupa a terceira colocação do Grupo B, com quatro pontos, enquanto Águia e Porto Velho lideram com nove e 100% de aproveitamento. Com apenas duas rodadas restantes, qualquer resultado que não seja vitória em Marabá elimina o Remo da competição. Ainda assim, o peso da Copa Norte tem sido relativizado por parte da torcida — e também pelos próprios jogadores. VEJA MAIS Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá Prova disso é a fala do atacante Gabriel Poveda, que vem sendo titular na competição regional, mas tem poucas oportunidades na Série A. Autor do gol da vitória contra o Amazonas, na última rodada, ele deixou claro que enxerga o torneio como uma vitrine para ganhar espaço no elenco principal. “É importantíssimo, você ganha ritmo de jogo, porque a qualquer momento o Condé pode precisar na Série A, e não é segredo pra ninguém que a Série A é prioridade”, afirmou. A declaração evidencia o papel secundário da Copa Norte no planejamento atual. Para jogadores que não vêm sendo utilizados com frequência no Brasileirão, os jogos funcionam como uma oportunidade de se manter em atividade e chamar a atenção da comissão técnica. “Claro, é a competição que primeiramente condiciona você a estar no mesmo nível dos jogadores que estão jogando mais na temporada, e a chance de eu buscar minutos na Série A são com esses jogos”, completou. Mesmo com esse cenário, Poveda reforçou o compromisso do elenco com o confronto decisivo contra o Azulão. “Mas, a partir do momento que o Remo está na competição, os jogadores têm que defender as cores, fazer o melhor possível e fazer um grande campeonato”, disse. Do outro lado, o Águia de Marabá vive situação oposta. Invicto e com campanha perfeita, o time joga em casa sabendo que um empate garante a classificação. Para o Remo, resta uma única alternativa, vencer para seguir respirando. “A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, é um time muito forte nos seus domínios, mas vale a nossa sobrevivência. A gente vai pra lá pra buscar a vitória, queremos a classificação”, finalizou o atacante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo copa norte 2026 brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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