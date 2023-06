Primeira entrevista: Daniel Alves faz revelações sobre acusação de estupro a jornal espanhol

Em uma entrevista exclusiva ao jornal "La Vanguardia", Daniel Alves, jogador de futebol brasileiro, abordou a acusação de estupro feita por uma jovem de 23 anos durante a madrugada de 31 de dezembro em Barcelona. O atleta expressou seu perdão à suposta vítima e dirigiu-se à sua esposa, Joana Sanz, pedindo desculpas.

"Eu a perdoo. Ainda não compreendo por que ela (a suposta vítima) fez tudo isso, mas a perdoo. E gostaria de me desculpar com a única pessoa a quem devo pedir perdão, que é minha esposa, Joana Sanz. Estamos casados há oito anos, ainda somos casados e espero passar o resto da minha vida com ela", disse o lateral-direito.

Esta entrevista marca a primeira declaração de Daniel Alves desde sua prisão em 20 de janeiro. Durante a conversa, o jogador também comentou o incidente ocorrido na boate.

"Quando a mulher com quem eu tinha um desentendimento saiu do banheiro e veio em minha direção, permaneci na minha mesa. Posteriormente, soube pelas imagens que passei perto de onde ela estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorando, teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum funcionário da boate tivesse me pedido para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, eu não teria ido para casa. Naquela mesma noite, eu teria me dirigido à delegacia para esclarecer os fatos", afirmou o jogador brasileiro.

Recentemente, Daniel Alves teve mais um recurso negado em sua tentativa de aguardar o julgamento em liberdade. Ele permanece detido em Barcelona e explicou o motivo de conceder a entrevista.

"Decidi conceder esta entrevista, a primeira desde que estou aqui, para que as pessoas saibam o que penso. Quero que conheçam a versão dos fatos daquela manhã no banheiro. Até agora, uma narrativa aterrorizante de medo e terror foi divulgada, que não tem relação alguma com o que ocorreu ou com o que fiz. Somente ela e eu sabemos tudo o que aconteceu e não aconteceu lá dentro", ressaltou o jogador.

A defesa de Daniel Alves argumentou, em uma audiência há aproximadamente dez dias, que ele possui um projeto de vida em Barcelona, onde seus dois filhos se estabeleceram para estudar. No entanto, a Justiça considerou que "o risco de fuga ainda persiste".

A Corte de Apelação afirmou que nenhuma outra medida cautelar, além da prisão preventiva, é capaz de "neutralizar adequadamente" o risco de fuga. Este foi o segundo recurso negado pela defesa contra a decisão do Juizado de Instrução de Barcelona.