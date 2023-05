Vítima de Daniel Alves diz sentir 'nojo e raiva' do caso com o jogador

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro na Espanha após ter sido acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona. Em recuperação e esperando a decisão da Justiça, a vítima declarou sentir “raiva, tristeza e nojo” ao lembrar do caso com o brasileiro.

De acordo com o jornal espanhol ‘La Vanguardia’, a moça segue afastada do trabalho e frequenta duas vezes ao mês uma associação especializada no atendimento a vítimas de violência sexual ou sexista.

Ainda segundo o jornal, a jovem teria declarado medo e angústia ao falar sobre o caso durante uma visita ao médico legista, e afirmou que sente ‘nojo’ ao lembrar do acontecimento envolvendo o jogador. Além do mais, a suposta vítima acredita que Daniel Alves ou sua equipe jurídica irá contratar um detetive para segui-lá, o que pode acabar revelando sua identidade.

Caso Daniel Alves

Nesta semana, o pedido da defesa de Daniel Alves para que a vítima fosse examinada por uma psicóloga contratada pelo jogador foi aceito pelo Tribunal de Barcelona. O pedido foi solicitado por Cristóbal Martell, advogado de Daniel. A jovem de 23 anos será examinada pela Unidade de Psicologia do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses da Catalunha e o perito nomeado pela defesa também poderá ser envolvido neste processo.

Daniel Alves foi preso no dia 20 de janeiro após ter sido acusado de estupro e violência sexual à uma jovem de 23 anos na Espanha. O crime teria acontecido na noite do dia 30 de dezembro de 2022 e, segundo a vítima, o lateral teria a estuprado no banheiro na Boate Sutton, em Barcelona.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)