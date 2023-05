Daniel Alves tem pedido de liberdade provisória negado novamente pela Justiça de Barcelona

A Justiça de Barcelona negou mais um pedido de liberdade provisória a Daniel Alves, jogador de futebol preso preventivamente desde janeiro na Espanha, acusado de estupro. A decisão foi comunicada pela presidente do Tribunal 15 de Barcelona nesta terça-feira (9).

O brasileiro é acusado de ter violado uma jovem de 23 anos em uma boate da cidade no dia 30 de dezembro do ano passado. A petição de liberdade apresentada há duas semanas pelo advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell, foi desconsiderada pela juíza.

O advogado entregou um relatório de 200 páginas, acompanhado de um vídeo de 12 minutos que confrontava o depoimento da vítima e seus companheiros com imagens das câmeras de segurança da boate. Porém, a juíza decidiu manter o jogador em prisão preventiva enquanto a investigação continua.

Não há data definida para o julgamento de Daniel Alves. A investigação ganhou um fato novo na última semana: inicialmente, o juiz de instrução concordou que a avaliação psicológica da vítima fosse realizada apenas pelos peritos do tribunal, mas o recurso da defesa foi aceito pelo Tribunal de Barcelona, e a parte do jogador vai estar representada no interrogatório da jovem.