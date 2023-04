Após fim do casamento com Daniel Alves, Joana Sanz aparece aos beijos com amiga

A modelo espanhola Joana Sanz, a ex-mulher do jogador de futebol Daniel Alves, postou uma foto em suas redes sociais beijando uma amiga na boca. Joana agradeceu por tê-la ajudado a superar momentos difíceis após a turbulenta separação do jogador, preso por suposta agressão sexual a uma jovem em Barcelona.

Legenda (Reprodução / Instagram Joana Sanz)

Na publicação, ela parabeniza a amiga pelo aniversário e expressa sua gratidão por tê-la tirado do chão e enchido-a de vitalidade novamente. A modelo e empresária, que tem 982 mil seguidores no Instagram, anunciou recentemente que deixaria as redes sociais devido ao assédio causado pela prisão de Daniel Alves.

Em março, ela anunciou o fim do casamento com o jogador de futebol através de uma carta publicada nas redes sociais. Daniel Alves, por sua vez, escreveu uma carta para Joana, lamentando a decisão da modelo de terminar o relacionamento com ele na prisão e dizendo que entende que ela não tenha sido capaz de suportar toda a pressão.