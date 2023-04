Acusado de estupro, Daniel Alves admite penetração em novo depoimento; saiba mais

O jogador de futebol Daniel Alves, que está preso na Espanha desde janeiro acusado de estupro, prestou um novo depoimento nesta segunda-feira (17) à Justiça espanhola. O atleta pediu para falar com a juíza responsável pelo caso e, segundo a Promotoria de Barcelona, admitiu que houve penetração, mas alegou que o ato foi consensual.

Em depoimentos anteriores, Daniel Alves havia negado qualquer tipo de contato com a jovem que o acusa de estupro e, posteriormente, afirmou que houve sexo oral, mas consensualmente. O jogador também argumentou à juíza que mentiu em juízo para ocultar a infidelidade de sua então esposa, a modelo espanhola Joanna Sanz, que pediu o divórcio após ele ser preso.

O depoimento, que durou cerca de 20 minutos, contou com a participação dos advogados de acusação, além da Promotoria de Barcelona, que foi quem fez o pedido de prisão preventiva para Alves. A juíza responsável pelo caso decidirá se o jogador será transformado em réu, uma vez que a Justiça espanhola tem a competência de investigar um caso denunciado pela Promotoria para decidir se há provas suficientes para abrir um julgamento.

O caso

A mulher de 23 anos que acusa Daniel Alves disse à polícia que foi estuprada por ele no banheiro de uma boate de luxo em Barcelona no fim de dezembro. O jogador foi detido no fim de janeiro enquanto prestava depoimento à polícia sobre o caso e, desde então, está detido no presídio de Brians 2, perto de Barcelona. A Justiça ainda avalia se levará o caso a julgamento.