Preso acusado de estupro, Daniel Alves se envolve em esquema de cigarros na cadeia; veja

De acordo com a imprensa espanhola, o jogador Daniel Alves, que está preso no país por uma acusação de estupro, está metido em uma polêmica. O lateral seria o pivô de um esquema de venda de cigarros no presídio Brians I, em Barcelona (ESP).

Segundo a imprensa local, um dos presos recolhe camisas trazidas para outros detentos e as entrega ao brasileiro. O mesmo preso volta com as camisas autografadas, devolve aos donos e é recompensando com cigarros. Caso comprovada, a situação pode complicar ainda mais a situação de Daniel Alves na prisão.

Daniel Alves está preso há dois meses, após a justiça aceitar uma denúncia de violência sexual contra ele, por conta de um crime ocorrido no dia 30 de dezembro, que vitimou uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona. O jogador aguarda a medida que pode colocá-lo em liberdade provisória.