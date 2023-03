Esposa de Daniel Alves decide se divorciar de jogador após investigação de estupro

A modelo Joana Sanz resolveu se separar do lateral-direito Daniel Alves. O jogador de 39 anos é acusado de estuprar uma jovem espanhola no final de 2022. Ele está preso em um presídio de Barcelona até a investigação do caso.

No início do processo, Joana apoiou o agora ex-marido, mas depois de um tempo decidiu romper os laços com o atleta ex-Barcelona. A influenciadora, inclusive, já prepara a papelada para o divórcio.

​De acordo com informações apuradas pelo site Metrópoles, Joana, apesar de decidir se separar do jogador, deseja que Daniel "fique bem" após o processo. Segundo o site, ela ainda nutre carinho pelo lateral.

