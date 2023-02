Caso Daniel Alves: brasileiro pode pegar pena de oito a dez anos de prisão, diz jornal espanhol

Uma informação publicada pelo jornal espanhol "El Mundo" diz que o jogador brasileiro Daniel Alves pode ser condenado a uma pena de oito a dez anos de prisão, em resposta à acusação de estupro, que teria sido cometido por ele contra uma jovem, no dia 30 de dezembro, em uma boate de Barcelona.

O atleta está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, enquanto a defesa tenta, sem sucesso, conseguir a liberdade provisória. Por enquanto, ele deve permanecer encarcerado até que o julgamento seja feito, o que deve acontecer, ainda segundo a publicação, no último trimestre deste ano.

VEJA MAIS



Daniel deve ser julgado pelo crime de "agressão sexual com penetração", onde a pena prevista vai de quatro a doze anos. No entanto, pessoas ligadas à justiça espanhola dizem que existe ainda o agravante de "abuso de autoridade", o que pode tornar a pena ainda maior. Durante o período em que está preso, o advogado do atleta vem tentando garantir que ele responda o processo em liberdade, mas a última decisão da justiça da Espanha optou pela manutenção do cárcere até o fim do julgamento.

Após a decisão, o advogado do jogador, Cristobal Martell, soltou uma nota e disse ainda que vai preparar outro pedido de liberdade. Confira o comunicado:

Daniel Alves da Silva segue sendo tão inocente como era antes do veredito do processo. Sua vontade de abandonar a Espanha e evitar o proceso era e é inexistente. A sentença é assimétrica. Utiliza como indícios as afirmações de culpa que oferece o atestado policial e, por outro lado, os elementos de inocência que oferecem a defesa deixam para o julgamento oral.