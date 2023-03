Ex-esposa de Daniel Alves, modelo Joana Sanz divulga carta onde indica o fim do casamento; veja

Casada com Daniel Alves desde 2015, a modelo Joana Sanz publicou nesta quarta-feira, em sua conta no Instagram, uma carta, na qual comenta a relação com o jogador, que está preso desde o dia 20 de janeiro, em Barcelona. O bilhete mostra o que indica ser o fim do casamento entre os dois, além de uma "próxima etapa de vida".

"Eu o amo e sempre o amarei, quem disser que o amor está esquecido está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu me amo, me respeito e me valorizo ​​muito mais. Perdoar alivia, assim fico com a mágica e encerro uma etapa da minha vida que começou dia 18/05/15 . Agradeço pelas oportunidades e aprendizados que a vida me proporciona, por mais difíceis que sejam. Aqui está uma mulher forte, que está seguindo para a próxima etapa de sua vida", diz o texto, onde, inclusive, o jogador está marcado.

As palavras de Joana revelam "meses horríveis" e uma "sensação de abandono e solidão", embora tenha recebido o apoio, amor e atenção do jogador. Assim, segundo ele, se torna difícil aceitar que ele pudesse "quebrar em mil pedaços" o seu coração. Ela conta ainda que seguirá apoiando o atleta "de outra forma".

"Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, atenciosa, carinhosa, engraçada, fiel e humana. Tão humana que, apesar dos estragos que me causou, continuo aqui ao seu lado. Continuo e continuarei a ser, mas de outra forma", disse.

Daniel Alves deve ser julgado no último trimestre do ano. Até lá, a defesa dele tenta, sem sucesso, reverter a condição de prisão temporária para responder em liberdade. No entanto, as versão apresentadas por ele, pela vítima, uma jovem de 23 anos, além das testemunhas e pessoas que trabalham na boate onde teria ocorrido a violência sexual, convencem a justiça espanhola do contrário. O caso aconteceu na madrugada do dia 30 de dezembro, na boate Sutton. Daniel segue preso na penitenciária de Brinas II, também na Espanha.