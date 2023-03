Programa espanhol revela troca de mensagens entre amigo de Daniel Alves e prima da vítima

Mais uma evidência para o caso Daniel Alves veio à tona nesta segunda-feira (27). O programa de TV espanhol ‘El programa de Ana Rosa’ revelou uma breve conversa entre Bruno, apontado como melhor amigo de Daniel, e a prima da jovem que acusou o jogador de agressão sexual.

Segundo o conteúdo revelado, as mensagens foram trocadas pelo Instagram e, na noite anterior, ambos teriam se seguido na rede social. Bruno disse no texto onde morava e que estava à disposição. “Vamos ser irmãos. Minha casa é em…. Nem sempre estou lá, mas o que você precisar aqui, estou à disposição. Gostei da sua irmã e de você como pessoas. Estou sempre pronto para encontrar bons amigos”, escreveu.

A suposta prima da vítima respondeu de maneira curta. “Muito obrigada e na mesma. Feliz Ano Novo”, disse.

De acordo com a mesma fonte, a interpretação das mensagens têm sido o tema central da discussão. Para a defesa da vítima, a conversa mostra que “o chef brasileiro entrou em contato com eles para estabelecer um relacionamento e identificar se em algum momento pretendiam fazer uma reclamação”.

Já para a equipe de Daniel, as mensagens “refletem normalidade e garantem que, no momento da conversa, a prima já sabia o que havia acontecido no banheiro”. Daniel Alves está preso na Espanha há mais de dois meses, acusado de ter cometido agressão sexual na boate Sutton, em Barcelona.

*(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)