Ex de Daniel Alves, Joana Sanz decide sair das redes sociais: 'Saúde mental'

A modelo Joana Sanz, ex-mulher do jogador de futebol Daniel Alves, tem sido alvo de assédio midiático nos últimos tempos. Em uma publicação no Instagram neste domingo, ela anunciou que deixará de usar suas redes sociais devido ao assédio que vem sofrendo. Joana Sanz está em um hotel de luxo em Madrid com a amiga Verónica e tem feito alguns registrosda viagem nas redes sociais.

No mês passado, Joana criticou a abordagem de uma jornalista de um site de notícias espanhol no aeroporto ao voltar de Dubai. A modelo tem vivido um momento turbulento na vida com as mortes da mãe e da cachorrinha de estimação, além da prisão do até então marido, Daniel Alves, detido desde 20 de janeiro por acusação de estupro.

As provas contra o jogador incluem um teste de DNA que comprova a presença de seu sêmen na roupa da vítima, bem como impressões digitais no banheiro do local. O jogador já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

É importante ressaltar que o assédio midiático é um problema grave que pode afetar a saúde mental e emocional das pessoas. É necessário que a mídia respeite a privacidade das pessoas e evite fazer abordagens invasivas e desrespeitosas.

Confira comunicado de Joana Sanz na íntegra:

"Dado o assédio midiático a que sou sujeita, decidi deixar de usar as minhas redes sociais. Não sei se isto é suficiente para que os meios de comunicação deixem de me esperar nos aeroportos, à porta de casa ou hotéis, à saída dos restaurantes, no meio do meu trabalho ou a aproximar-me dos meus entes queridos. Espero que tudo isto acabe porque está afetando a minha saúde mental e a minha vida social. Não sou uma pessoa que vive me expondo expor publicamente porque me causa ansiedade e não é para mim, graças a Deus posso fazer meu trabalho longe dos holofotes da mídia. Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram com preciosas mensagens de incentivo e que até me abraçaram na rua sem me conhecer. Não sei se volto aqui, é hora para desconectar."