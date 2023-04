Ministério Público da Espanha nega novo pedido de liberdade de Daniel Alves

Daniel Alves teve mais um pedido de liberdade negado pelo Ministério Público da Espanha. O pedido foi solicitado pela defesa do jogador na semana passada e considerado risco de fuga para o exterior, segundo a imprensa espanhola. O brasileiro está em prisão preventiva na Espanha desde 20 de janeiro após ter sido acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na Boate Sutton, em Barcelona.

Segundo o jornal espanhol ‘La Vanguardia’, a procuradora do caso havia apresentado um relatório ao Juizado de Instrução 15 do Barcelona, que sustenta que não há mudanças nas circunstâncias em relação ao último dia 20 de janeiro, dia em que o jogador foi preso. Logo, o risco de fuga do jogador para o exterior permanece.

Defesa de Daniel Alves

Na semana passada, o atacante prestou um novo depoimento, afirmando que a relação com a moça foi consensual. Ainda de acordo com a imprensa, Daniel Alves ressaltou que é “respeitoso” em suas relações com mulheres e não toma iniciativa se não perceber uma clara "predisposição". O jogador também afirmou que o que aconteceu no banheiro da boate foi um "ato livre e voluntário".

Em fevereiro deste ano, a defesa do jogador havia feito o mesmo pedido, também negado. Desta vez, um novo depoimento foi solicitado e os advogados adotariam uma nova estratégia a fim de tirar o jogador da prisão: a presença da família no país. Com a presença da ex-mulher, Joana Sanz e os dois filhos, Daniel Alves não se interessaria em deixar o país.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)