Caso Daniel Alves: julgamento deve ocorrer até novembro, publica jornal espanhol

O julgamento de Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022, está previsto para ocorrer entre os meses de outubro e novembro deste ano. Segundo informações do jornal local El Periodico, o atleta, que está detido desde o dia 20 de janeiro, e teve negado todos os seus recursos para responder em liberdade.

Após o encerramento das investigações, espera-se que o processo seja conduzido durante o outono espanhol, a menos que a defesa ou a promotoria solicitem a apresentação de novas provas, o que não é provável. Durante o decorrer das investigações, Daniel Alves prestou diversos depoimentos, fornecendo versões conflitantes em relação à acusação.

Inicialmente, o jogador negou qualquer tipo de contato com a mulher que o acusou. Posteriormente, ele alterou sua versão admitindo ter mantido relações sexuais e recebido sexo oral da vítima, mas alegou que tudo ocorreu de forma consensual.

O incidente no banheiro da boate também foi objeto de discussão durante as investigações. A vítima afirmou que foi ao banheiro sem compreender exatamente o propósito do local, pois acreditava ser uma espécie de área para fumantes. Segundo ela, tinha a intenção de se despedir de Alves, uma vez que não se sentia à vontade.

As imagens das câmeras de segurança mostraram que o jogador parou em frente a uma porta e aguardou enquanto a mulher se aproximava. Ela passou por ele e, em seguida, Alves fechou a porta, deixando-a trancada lá dentro. A luz do banheiro estava apagada e não havia placa de identificação na porta.

Durante as investigações, foram encontrados vestígios de sêmen de Alves na cavidade vaginal da vítima. A polícia também identificou impressões digitais da mulher no banheiro e na pia. Alves sustenta que a relação sexual ocorreu apenas no banheiro, sem que a vítima tenha tocado na privada ou na pia.

O desfecho do julgamento será aguardado com grande expectativa, à medida que as evidências e os depoimentos forem apresentados no tribunal. A defesa e a promotoria terão a oportunidade de expor seus argumentos diante do júri, que será responsável por tomar uma decisão final sobre o caso.