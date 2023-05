Defesa de Daniel Alves cita 'jogo erótico preliminar', culpa a vítima e pede liberdade provisória

A defesa do lateral-direito Daniel Alves está empenhada em garantir a liberdade provisória do brasileiro. Em um documento enviado ao site UOL, a defesa do jogador alega que nas imagens gravadas é possível observar "dois adultos envolvidos em um jogo erótico preliminar ao ato sexual". Alves continua detido em Barcelona desde 20 de janeiro, acusado de ter estuprado uma mulher de 23 anos em uma boate local, e teve todos os seus pedidos de liberdade negados pela Justiça.

Além do suposto "jogo erótico", o recurso apresentado pelos advogados na última terça-feira (16) argumenta que "a denunciante apresenta um comportamento abertamente sexualizado, característico de uma abordagem romântica em estágio de cortejo".

No apelo para obter a liberdade provisória do jogador, a defesa menciona que os filhos do atleta atualmente residem em Barcelona e têm planos de estudar na cidade. Esta é uma maneira dos advogados argumentarem contra o risco de Daniel Alves deixar o país para fugir da Justiça, principal ponto que tem feito os pedidos de liberdade serem negados.

Confira a declaração:

“A defesa de Daniel Alves apresentou recurso de apelação diante da Audiência de Barcelona para pedir sua liberdade provisória. O pedido foi protocolado em 16 de maio, última terça. A equipe legal do atleta sustenta sua nova petição nos pontos:

O risco de fuga é inexistente e impensável. Daniel Alves não vai fugir do processo judicial que tem pela frente. A relação com a jovem foi consensual; O relatório pericial apresentado pela defesa, de 200 páginas, e o material audiovisual analisado, quadro a quadro, das câmeras da discoteca Sutton são muito sólidos para enfrentar o julgamento quando este ocorrer;

O atleta Daniel Alves tem um projeto de vida em Barcelona. A família sempre quis que seus filhos realizassem seus estudos universitários na Espanha. O próximo ano letivo de estudos será realizado em Barcelona e a moradia de seus filhos foi registrada na casa que Alves possui em Esplugues de Llobregat;

Os novos textos de defesa também constatam que a jovem denunciante tem um relato que apresenta 'inconsistências e incoerências'. Também constam relatos de suas amigas. A denunciante, de 23 anos, disse diante do juiz que antes de entrar no banheiro viveu momento de medo, nervosismo e intimidação. Nos vídeos analisados da noite em questão, a defesa quer mostrar que os 20 minutos prévios — quando Alves e a jovem estiveram junto de amigos na mesa VIP da Sutton — mostram outro ambiente e uma realidade bem distinta. Nas imagens gravadas se vê claramente dois adultos desenvolvendo um jogo erótico preliminar ao coito. Observa-se na denunciante uma conduta abertamente sexualizada, própria de um galanteio sexual em fase de cortejo. Em algum momento, se vê a jovem colocando-se de costas ao atleta, contorcendo-se e roçando os glúteos em movimento com a zona pélvica do denunciado ao ritmo da música;

O denunciado realizou duas declarações diante do juiz de instrução. Na última, no dia 17 de abril, modificou sua versão inicial porque a princípio, quando fez a primeira declaração, quis proteger seu casamento com Joana Sanz. Por isso não reconheceu inicialmente ter tido contato com a jovem".