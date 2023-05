Defesa de Daniel Alves faz novo pedido de liberdade provisória à Justiça Espanhola

A defesa de Daniel Alves apresentou um novo recurso à Justiça Espanhola nesta terça-feira (16). Desta vez, o advogado Cristóbal Martell fez o terceiro pedido de liberdade provisória de Daniel Alves.

Em resposta à ordem do juiz de instrução, que já havia negado a liberdade provisória, a equipe jurídica que do jogador solicitou um pedido de soltura sob alegação de que o risco de fuga do acusado é inexistente.

Segundo o portal ‘Servimedia’, a equipe jurídica do lateral-direito ressalta que a fuga é impensável devido a ‘desgraça desnecessária’ que a ação causaria aos familiares de Dani Alves.

A petição, de 36 páginas, também relembra o depoimento da denunciante e o material audiovisual de imagens colhido na parte interna da boate Sutton, em Barcelona, local onde a suposta violência aconteceu. “Em termos de consistência e contradição, o suposto autor e a suposta vítima estariam empatados. São muitas incoerências”, diz um trecho.

De acordo com a defesa, os minutos entre a ida de Daniel Alves ao banheiro, e posteriormente da denunciante, indicam que não houve força por parte do acusado, mesmo sem imagens do que aconteceu dentro do banheiro. “Parece que eles decidiram de comum acordo e que ela consultou os amigos sobre a conveniência de se trancar no box”, diz a petição.

Por fim, a defesa argumenta a ida voluntária do jogador para depor sobre o caso, mesmo estando ciente da acusação de crime sexual e, justifica que as versões falsas de Daniel Alves teriam sido uma tentativa de salvar o casamento com Joana Sanz, ex-mulher do brasileiro.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)