Áudio de vítima de Daniel Alves é divulgado por emissora espanhola

Daniel Alves segue preso na Espanha desde 20 de janeiro após ter sido acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona. Nesta quinta-feira (11), mais uma notícia do caso veio à tona: um áudio da suposta vítima de estupro falando com policiais após o incidente ocorrido em dezembro do ano passado.

A emissora espanhola ‘Telecinco’ teve acesso exclusivo aos áudios onde a jovem de 23 anos afirma ter entrado voluntariamente no banheiro e, após dizer que queria sair, foi agredida pelo jogador.

“Entrei voluntariamente no banheiro e, depois de alguns beijos, disse a ele que queria sair e ele (Daniel Alves) falou que não. E fechou o trinco (da porta). Ele começou a me dizer coisas desagradáveis, como 'você é minha putinha' e começou a me bater. ”, disse a vítima aos prantos.

Em seguida, a amiga da vítima intervém e conta aos policiais que “houve penetração”. O policial decide chamar a ambulância e diz para a menina fazer uma denúncia. Chorando, a jovem diz que não vão acreditar nela. “Ninguém vai acreditar em mim porque vão ver nas câmeras que entrei voluntariamente no banheiro”, finaliza.

De acordo com os jornais catalães que acompanham o caso ‘La Vanguardia’ e ‘El Publico’, a gravação é de extrema importância e um documento essencial na investigação do caso. O lateral continua preso na Espanha após ter o segundo pedido de liberdade provisória negado pela Justiça Espanhola nesta semana. Até o momento, ainda não há uma data prevista para o julgamento do caso.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)