Pedro se manifesta após confirmação da lesão e aposta no elenco do Flamengo: 'grupo dedicado'

O atacante Pedro, do Flamengo, usou as redes sociais para se manifestar horas após ter sua lesão muscular na coxa divulgada. Ele confirmou a impossibilidade de retornar ao time neste fim de temporada, em uma postagem que elogiou o elenco e pediu apoio aos companheiros.

Em parte do texto publicado, o jogador declarou: "Nação, passando para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive, e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que a minha ausência nesta final."

Pedro, titular absoluto na posição, aproveitou a oportunidade para solicitar o apoio da torcida aos atletas. O pedido foca nos dois principais objetivos de conquista do clube: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Impacto da lesão de Pedro no elenco do Flamengo

A lesão de Pedro ocorre em um período desafiador para o técnico Filipe Luís. Com Gonzalo Plata suspenso, após ser expulso no jogo de volta das semifinais contra o Racing, a principal alternativa para a função de ataque é Bruno Henrique.

Além de Bruno Henrique, o jovem Wallace Yan surge como uma opção para o decorrer das partidas, com bons momentos já vividos no Mundial de Clubes. O atacante Juninho é a terceira alternativa para atuar como referência no setor ofensivo.