Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Pedro se manifesta após confirmação da lesão e aposta no elenco do Flamengo: 'grupo dedicado'

Atacante sofreu nova lesão e virou problema para o técnico Filipe Luís na reta final de temporada

Redação O Liberal com informações da AE

O atacante Pedro, do Flamengo, usou as redes sociais para se manifestar horas após ter sua lesão muscular na coxa divulgada. Ele confirmou a impossibilidade de retornar ao time neste fim de temporada, em uma postagem que elogiou o elenco e pediu apoio aos companheiros.

VEJA MAIS

image De olho no título, Flamengo defende a liderança isolada no clássico com Fluminense no Maracanã
A diretoria flamenguista não poupou esforços para colocar seus principais jogadores em campo, como Arrascaeta

image Pedro sofre lesão muscular a dez dias da final da Libertadores e deve desfalcar o Flamengo

image Flamengo lidera ranking de clubes mais odiados; Corinthians e Palmeiras aparecem em seguida
A maior parte, porém, declarou que 'não odeia nenhum/gosta de todos'

Em parte do texto publicado, o jogador declarou: "Nação, passando para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive, e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que a minha ausência nesta final."

Pedro, titular absoluto na posição, aproveitou a oportunidade para solicitar o apoio da torcida aos atletas. O pedido foca nos dois principais objetivos de conquista do clube: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Impacto da lesão de Pedro no elenco do Flamengo

A lesão de Pedro ocorre em um período desafiador para o técnico Filipe Luís. Com Gonzalo Plata suspenso, após ser expulso no jogo de volta das semifinais contra o Racing, a principal alternativa para a função de ataque é Bruno Henrique.

Além de Bruno Henrique, o jovem Wallace Yan surge como uma opção para o decorrer das partidas, com bons momentos já vividos no Mundial de Clubes. O atacante Juninho é a terceira alternativa para atuar como referência no setor ofensivo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Pedro

aposta

elenco
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

futebol

Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol

Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

20.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda