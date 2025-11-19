Pedro se manifesta após confirmação da lesão e aposta no elenco do Flamengo: 'grupo dedicado' Atacante sofreu nova lesão e virou problema para o técnico Filipe Luís na reta final de temporada Redação O Liberal com informações da AE 19.11.25 17h13 O atacante Pedro, do Flamengo, usou as redes sociais para se manifestar horas após ter sua lesão muscular na coxa divulgada. Ele confirmou a impossibilidade de retornar ao time neste fim de temporada, em uma postagem que elogiou o elenco e pediu apoio aos companheiros. VEJA MAIS De olho no título, Flamengo defende a liderança isolada no clássico com Fluminense no Maracanã A diretoria flamenguista não poupou esforços para colocar seus principais jogadores em campo, como Arrascaeta Pedro sofre lesão muscular a dez dias da final da Libertadores e deve desfalcar o Flamengo Flamengo lidera ranking de clubes mais odiados; Corinthians e Palmeiras aparecem em seguida A maior parte, porém, declarou que 'não odeia nenhum/gosta de todos' Em parte do texto publicado, o jogador declarou: "Nação, passando para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive, e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que a minha ausência nesta final." Pedro, titular absoluto na posição, aproveitou a oportunidade para solicitar o apoio da torcida aos atletas. O pedido foca nos dois principais objetivos de conquista do clube: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Impacto da lesão de Pedro no elenco do Flamengo A lesão de Pedro ocorre em um período desafiador para o técnico Filipe Luís. Com Gonzalo Plata suspenso, após ser expulso no jogo de volta das semifinais contra o Racing, a principal alternativa para a função de ataque é Bruno Henrique. Além de Bruno Henrique, o jovem Wallace Yan surge como uma opção para o decorrer das partidas, com bons momentos já vividos no Mundial de Clubes. O atacante Juninho é a terceira alternativa para atuar como referência no setor ofensivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Pedro aposta elenco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19