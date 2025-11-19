De olho no título, Flamengo defende a liderança isolada no clássico com Fluminense no Maracanã A diretoria flamenguista não poupou esforços para colocar seus principais jogadores em campo, como Arrascaeta Estadão Conteúdo 19.11.25 6h43 No último fim de semana, o Flamengo assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, e, agora tem a missão de manter a posição, quando faltam apenas cinco jogos. O seu primeiro desafio é disputar o tradicional clássico Fla-Flu diante do Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada. O Flamengo atingiu os 71 pontos e abriu três de vantagem em relação ao Palmeiras (68) após a goleada por 5 a 1 sobre o rebaixado Sport, na Arena Pernambuco. Entrou de vez na contagem regressiva para ser campeão da temporada, inclusive, na condição de favorito, segundo os estatísticos. O Fluminense está num outro patamar. Soma 51 pontos e ocupa a sétima posição. Por isso, segue de olho em uma vaga no G-6. Na última rodada, empatou com o Cruzeiro por 0 a 0, em Belo Horizonte (MG), um resultado considerado positivo porque o time mineiro está em terceiro lugar e faz grande campanha. O retrospecto do Fla-Flu é equilibrado. Ao todo, os rivais se enfrentaram 454 vezes, com 167 vitórias do Flamengo, 142 do Fluminense e 145 empates. Nas arquibancadas acontecerá uma divisão igualitária, apesar do mando pertencer ao Tricolor. Os tricolores ficarão no setor sul, lado oposto aos rubro-negros, colocados no setor norte. Os outros setores serão mistos. A diretoria flamenguista não poupou esforços para colocar seus principais jogadores em campo. Ela fretou um avião para contar com cinco jogadores convocados por suas seleções na Data Fifa e que estavam nos Estados Unidos: o lateral direito Varela, o lateral esquerdo Matías Viña, os meias Arrascaeta e Carrascal e o atacante Gonzalo Plata. Os três primeiros serviram a seleção uruguaia, enquanto os dois últimos foram chamados por Colômbia e Equador, respectivamente. Este grupo de selecionáveis será reavaliado pela comissão técnica por conta do desgaste da viagem. O zagueiro Léo Ortiz pode aparecer na lista de opções após período longe dos gramados por causa de uma lesão no tornozelo direito. O seu retorno é fundamental, já que Danilo está a serviço da seleção brasileira na Europa e não voltará ao Rio de Janeiro a tempo. O lateral esquerdo Alex Sandro, que também foi chamado por Carlo Ancelotti, aumenta a lista de ausências e será substituído por Ayrton Lucas. O volante Jorginho voltou a treinar com o grupo depois de se recuperar de uma lesão na coxa direita e tem chance de aparecer na lista de relacionados. Caso fique disponível, o ítalo brasileiro deve atuar ao lado de Erick Pulgar. Saúl também é opção. O centroavante Pedro segue fora para continuar a recuperação de uma fratura no antebraço direito sofrida há quase um mês. O técnico Filipe Luís espera contar com o artilheiro no sábado, dia 22, diante do Red Bull Bragantino, mas a situação é tratada com cautela, já que a prioridade é tê-lo disponível na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru. No Fluminense, o volante Martinelli volta após cumprir suspensão na última rodada e fará dupla com Hércules. Desta forma, Facundo Bernal, responsável por substituir o camisa 8 na ocasião, fica como opção no banco de reservas. Ausente nos últimos dois jogos devido a uma entorse no joelho direito, o atacante Germán Cano deve estar à disposição do treinador Luís Zubeldía. Ele disputa a titularidade com John Kennedy e Everaldo, que recentemente ganhou espaço com a comissão técnica. O meia Paulo Henrique Ganso pode ser novidade no banco. Ele não entra em campo desde 13 de setembro, quando sofreu uma lesão de grau dois na panturrilha esquerda, mas já voltou a treinar com o restante do elenco e vive a expectativa de ser opção. O zagueiro Manoel é o único desfalque. Ele se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e dificilmente voltará a atuar ainda este ano. Como tem contrato até o fim da temporada e segue com o futuro indefinido. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE X FLAMENGO FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Kevin Serna, Everaldo (John Kennedy) e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía. FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís. ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES)
DATA - 19/11 (Quarta-feira)
HORÁRIO - 21h30
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) 