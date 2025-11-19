Pedro sofre lesão muscular a dez dias da final da Libertadores e deve desfalcar o Flamengo Estadão Conteúdo 19.11.25 10h57 O centroavante Pedro, do Flamengo, virou o mais novo problema para o técnico Filipe Luís visando a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, diante do Palmeiras. O jogador, que vinha se recuperando de uma fratura no braço, teve uma lesão muscular na coxa esquerda diagnosticada nesta quarta-feira. O camisa nove foi submetido a um exame de imagem e, após o diagnóstico, já iniciou rapidamente o tratamento intensivo sob a orientação do departamento médico do clube. Segundo nota divulgada pelo clube carioca, o goleador realizou uma radiografia de controle no antebraço direito e o exame "apontou sinais de consolidação da fratura". Pedro se machucou no primeiro jogo da semifinal da Libertadores em partida que os cariocas venceram o Racing por 1 a 0, no Maracanã, no dia 22 de outubro. Ele teve de ser substituído no início do segundo tempo e deu lugar a Bruno Henrique. Desde então, o atleta está fora da equipe por causa da fratura e vinha treinando à parte. Sem poder contar com o seu principal artilheiro, o treinador rubro-negro vinha testando variações ofensivas para o seu ataque. Bruno Henrique deve ser o seu substituto na partida contra o Palmeiras em jogo a ser realizado em Lima, capital do Peru. Além do Fluminense, a equipe rubro-negra tem mais três partidas antes de entrar em campo para a disputa do principal torneio de clubes da América do Sul. O Flamengo recebe o Red Bull Bragantino no sábado, e na próxima terça-feira desafia o Atlético-MG em Belo Horizonte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Pedro lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19