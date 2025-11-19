Capa Jornal Amazônia
Flamengo lidera ranking de clubes mais odiados; Corinthians e Palmeiras aparecem em seguida

A maior parte, porém, declarou que 'não odeia nenhum/gosta de todos'

Redação O Liberal com informações da AE

O Flamengo é o time de futebol mais odiado no Brasil, de acordo com pesquisa divulgada na terça-feira, dia 19, pelo Paraná Pesquisas. O clube carioca registrou 13,5% dos votos em levantamento com torcedores brasileiros.

A pesquisa detalhou os clubes mais detestados pelos torcedores. Além do Flamengo, outros times grandes do futebol nacional também foram citados, formando o topo da lista de rejeição.

Uma parcela significativa dos entrevistados, 42,2%, afirmou "não odiar nenhum/gostar de todos" os clubes. A maioria dos participantes da pesquisa foi composta por mulheres e indivíduos na faixa etária entre 45 e 59 anos.

Os Times de Futebol Mais Odiados no Brasil

Confira a lista dos clubes de futebol mais odiados no país, segundo o Paraná Pesquisas:

  1. Flamengo: 13,5%
  2. Corinthians: 11,1%
  3. Palmeiras: 7,7%
  4. Vasco: 4,6%
  5. São Paulo: 1,7%

Outros clubes também foram mencionados na pesquisa, com porcentagens menores de rejeição:

  • Atlético Mineiro: 1,5%
  • Cruzeiro e Grêmio: 1,2% cada
  • Internacional e Santa Cruz: 1% cada
  • Bahia: 0,7%
  • Sport Recife e Vitória: 0,6% cada
  • Fluminense e Santos: 0,5% cada
  • Athletico Paranaense: 0,4%

Rejeição e Maior Torcida: O Contraste

Embora lidere a lista de rejeição, o Flamengo também possui a maior torcida do país. Uma pesquisa recente da Nexus, em parceria com a CBF, apontou que 26% dos torcedores declarados são flamenguistas.

O Corinthians exibe um cenário similar. O clube paulista ocupa o segundo lugar tanto no estudo dos times mais odiados quanto na pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil.

