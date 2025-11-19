Flamengo lidera ranking de clubes mais odiados; Corinthians e Palmeiras aparecem em seguida

O Flamengo é o time de futebol mais odiado no Brasil, de acordo com pesquisa divulgada na terça-feira, dia 19, pelo Paraná Pesquisas. O clube carioca registrou 13,5% dos votos em levantamento com torcedores brasileiros.

A pesquisa detalhou os clubes mais detestados pelos torcedores. Além do Flamengo, outros times grandes do futebol nacional também foram citados, formando o topo da lista de rejeição.

Uma parcela significativa dos entrevistados, 42,2%, afirmou "não odiar nenhum/gostar de todos" os clubes. A maioria dos participantes da pesquisa foi composta por mulheres e indivíduos na faixa etária entre 45 e 59 anos.

Os Times de Futebol Mais Odiados no Brasil

Confira a lista dos clubes de futebol mais odiados no país, segundo o Paraná Pesquisas:

Flamengo: 13,5% Corinthians: 11,1% Palmeiras: 7,7% Vasco: 4,6% São Paulo: 1,7%

Outros clubes também foram mencionados na pesquisa, com porcentagens menores de rejeição:

Atlético Mineiro : 1,5%

: 1,5% Cruzeiro e Grêmio : 1,2% cada

e : 1,2% cada Internacional e Santa Cruz: 1% cada

Bahia: 0,7%

Sport Recife e Vitória: 0,6% cada

Fluminense e Santos: 0,5% cada

Athletico Paranaense: 0,4%

Rejeição e Maior Torcida: O Contraste

Embora lidere a lista de rejeição, o Flamengo também possui a maior torcida do país. Uma pesquisa recente da Nexus, em parceria com a CBF, apontou que 26% dos torcedores declarados são flamenguistas.

O Corinthians exibe um cenário similar. O clube paulista ocupa o segundo lugar tanto no estudo dos times mais odiados quanto na pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil.