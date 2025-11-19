Flamengo lidera ranking de clubes mais odiados; Corinthians e Palmeiras aparecem em seguida A maior parte, porém, declarou que 'não odeia nenhum/gosta de todos' Redação O Liberal com informações da AE 19.11.25 14h17 O Flamengo é o time de futebol mais odiado no Brasil, de acordo com pesquisa divulgada na terça-feira, dia 19, pelo Paraná Pesquisas. O clube carioca registrou 13,5% dos votos em levantamento com torcedores brasileiros. A pesquisa detalhou os clubes mais detestados pelos torcedores. Além do Flamengo, outros times grandes do futebol nacional também foram citados, formando o topo da lista de rejeição. Uma parcela significativa dos entrevistados, 42,2%, afirmou "não odiar nenhum/gostar de todos" os clubes. A maioria dos participantes da pesquisa foi composta por mulheres e indivíduos na faixa etária entre 45 e 59 anos. Os Times de Futebol Mais Odiados no Brasil Confira a lista dos clubes de futebol mais odiados no país, segundo o Paraná Pesquisas: Flamengo: 13,5% Corinthians: 11,1% Palmeiras: 7,7% Vasco: 4,6% São Paulo: 1,7% Outros clubes também foram mencionados na pesquisa, com porcentagens menores de rejeição: Atlético Mineiro: 1,5% Cruzeiro e Grêmio: 1,2% cada Internacional e Santa Cruz: 1% cada Bahia: 0,7% Sport Recife e Vitória: 0,6% cada Fluminense e Santos: 0,5% cada Athletico Paranaense: 0,4% Rejeição e Maior Torcida: O Contraste Embora lidere a lista de rejeição, o Flamengo também possui a maior torcida do país. Uma pesquisa recente da Nexus, em parceria com a CBF, apontou que 26% dos torcedores declarados são flamenguistas. O Corinthians exibe um cenário similar. O clube paulista ocupa o segundo lugar tanto no estudo dos times mais odiados quanto na pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol ranking odiados Flamengo Corinthians Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19