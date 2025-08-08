Vila Nova-GO pode ter retornos para jogo contra o Paysandu na Curuzu; confira Tigre visita o Papão pela 21ª rodada da Série B na próxima segunda-feira (11) O Liberal 08.08.25 11h41 Bruno Xavier é um dos possíveis retornos (Divulgação / Vila Nova FC) Precisando do resultado, o Vila Nova-GO pode ter o retorno de dois atletas no setor ofensivo contra o Paysandu, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu. A expectativa é que o treinador Paulo Turra já possa contar com os meia-atacantes Jean Mota e Bruno Xavier. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os jogadores estão no Departamento Médico, mas devem ser liberados para retornar aos jogos. Jean Mota está há mais tempo afastado, pouco mais de um mês. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito, com lesão ligamentar e no tendão, na partida contra o Atlético-GO, pela 14ª rodada da Série B. O meia está na fase final do tratamento e pode ser relacionado para a partida. Já Bruno ficou de fora do último duelo do Vila contra o Coritiba-PR por conta de uma lesão simples na panturrilha da perna direita. Com isso, há a expectativa de que ele também seja liberado para jogar, podendo entrar no segundo tempo. VEJA MAIS Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi Além dos dois possíveis retornos, Paulo Turra, que chegou nesta semana ao Tigre para substituir Luizinho Lopes, também terá o lateral-direito Thalys, ex-Remo, à disposição. O ex-jogador azulino foi anunciado na última quinta-feira (7) e já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), podendo ser opção para a partida. Enquanto o Paysandu é o vice-lanterna da Série B, com 21 pontos, o Vila Nova ocupa a nona posição, com 27 pontos. A equipe colorada tenta se recuperar de duas derrotas seguidas e, por isso, busca uma vitória que não ocorre desde 2018 - primeira e única vez que o Tigre venceu o Papão em Belém. A partida ocorre na próxima segunda-feira (11), na Curuzu, às 21h30. O jogo é válido pela 21ª rodada da Série B e terá cobertura completa em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. 