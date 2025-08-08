Vila Nova-GO pode ter retornos para jogo contra o Paysandu na Curuzu; confira

Precisando do resultado, o Vila Nova-GO pode ter o retorno de dois atletas no setor ofensivo contra o Paysandu, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu. A expectativa é que o treinador Paulo Turra já possa contar com os meia-atacantes Jean Mota e Bruno Xavier.

Os jogadores estão no Departamento Médico, mas devem ser liberados para retornar aos jogos. Jean Mota está há mais tempo afastado, pouco mais de um mês. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito, com lesão ligamentar e no tendão, na partida contra o Atlético-GO, pela 14ª rodada da Série B. O meia está na fase final do tratamento e pode ser relacionado para a partida.

Já Bruno ficou de fora do último duelo do Vila contra o Coritiba-PR por conta de uma lesão simples na panturrilha da perna direita. Com isso, há a expectativa de que ele também seja liberado para jogar, podendo entrar no segundo tempo.

Além dos dois possíveis retornos, Paulo Turra, que chegou nesta semana ao Tigre para substituir Luizinho Lopes, também terá o lateral-direito Thalys, ex-Remo, à disposição. O ex-jogador azulino foi anunciado na última quinta-feira (7) e já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), podendo ser opção para a partida.

Enquanto o Paysandu é o vice-lanterna da Série B, com 21 pontos, o Vila Nova ocupa a nona posição, com 27 pontos. A equipe colorada tenta se recuperar de duas derrotas seguidas e, por isso, busca uma vitória que não ocorre desde 2018 - primeira e única vez que o Tigre venceu o Papão em Belém.

A partida ocorre na próxima segunda-feira (11), na Curuzu, às 21h30. O jogo é válido pela 21ª rodada da Série B e terá cobertura completa em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.