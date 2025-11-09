Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos O Liberal 09.11.25 7h00 Em lados opostos na tabela, Paysandu e Coritiba se enfrentam na noite de hoje (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro entre o líder isolado da competição, motivado e com o acesso praticamente garantido, e o lanterna já rebaixado e desmotivado, contextos que simbolizam as duas pontas do campeonato. A partida terá transmissão em tempo real no portal O Liberal e na Rádio Liberal+. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em crise política e no futebol, o Paysandu chega ao confronto em um dos seus piores momentos na história: sem vencer há seis partidas e com o rebaixamento confirmado na rodada anterior, após somar apenas 27 pontos em 36 jogos. O interino Ignácio Neto, que comandava as categorias de base, é quem tem a missão de tenta motivar o elenco ao ver o jogo como uma oportunidade para os atletas se mostrarem ao mercado e iniciarem o planejamento para 2026, entre outros argumentos. VEJA MAIS Ignácio Neto tenta motivar jogadores do Paysandu: chance de se mostrar ao mercado Treinador tenta repassar aos atletas que decidiram permanecer, que o jogo pode ser uma vitrine ou até mesmo a chance de permanecer no clube para a próxima temporada, o que é desejo de alguns Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários O treinador não poderá contar com o lateral Edilson, suspenso, e o zagueiro Thalisson Gabriel, fora por questões contratuais. Além deles, Diogo Oliveira permanece no Departamento Médico e talvez nem volte a jogar mais pelo clube bicolor. Em contrapartida, Ignácio deve apostar em jovens formados na base e em jogadores que ainda tentam garantir espaço no elenco para a próxima temporada, casos do zagueiro Lucão e dos meias Pedro Henrique e Kauã Hinkel. Ao longo da semana, o time titular nos treinamentos, segundo o jornalista Carlos Ferreira, foi: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana e Reverson; Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Anderson Leite; Marlon, Wendel Júnior e Vinni Faria Com 61 pontos, o Coritiba pode confirmar matematicamente o retorno à Série A após dois anos, caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados — Criciúma e Athletico-PR não podem ganhar de Atlético-GO e Volta Redonda, respectivamente. O técnico Mozer tem o desfalque do atacante Lucas Ronier, suspenso, mas contará com os retornos de Maicon, Sebastián Gómez e Dellatorre, que voltam de suspensão. Ficha técnica Paysandu x Coritiba Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 36ª rodada Data: Domingo, 9 de novembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília) Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA) Arbitragem Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP) Prováveis Escalações: Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana e Reverson; Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Anderson Leite; Marlon, Wendel Júnior e Vinni Faria. Técnico: Ignácio Neto (interino). Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart. 