Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão

Em lados opostos na tabela, Paysandu e Coritiba se enfrentam na noite de hoje (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro entre o líder isolado da competição, motivado e com o acesso praticamente garantido, e o lanterna já rebaixado e desmotivado, contextos que simbolizam as duas pontas do campeonato. A partida terá transmissão em tempo real no portal O Liberal e na Rádio Liberal+.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em crise política e no futebol, o Paysandu chega ao confronto em um dos seus piores momentos na história: sem vencer há seis partidas e com o rebaixamento confirmado na rodada anterior, após somar apenas 27 pontos em 36 jogos. O interino Ignácio Neto, que comandava as categorias de base, é quem tem a missão de tenta motivar o elenco ao ver o jogo como uma oportunidade para os atletas se mostrarem ao mercado e iniciarem o planejamento para 2026, entre outros argumentos.

VEJA MAIS

O treinador não poderá contar com o lateral Edilson, suspenso, e o zagueiro Thalisson Gabriel, fora por questões contratuais. Além deles, Diogo Oliveira permanece no Departamento Médico e talvez nem volte a jogar mais pelo clube bicolor. Em contrapartida, Ignácio deve apostar em jovens formados na base e em jogadores que ainda tentam garantir espaço no elenco para a próxima temporada, casos do zagueiro Lucão e dos meias Pedro Henrique e Kauã Hinkel.

Ao longo da semana, o time titular nos treinamentos, segundo o jornalista Carlos Ferreira, foi: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana e Reverson; Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Anderson Leite; Marlon, Wendel Júnior e Vinni Faria

Com 61 pontos, o Coritiba pode confirmar matematicamente o retorno à Série A após dois anos, caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados — Criciúma e Athletico-PR não podem ganhar de Atlético-GO e Volta Redonda, respectivamente. O técnico Mozer tem o desfalque do atacante Lucas Ronier, suspenso, mas contará com os retornos de Maicon, Sebastián Gómez e Dellatorre, que voltam de suspensão.

Ficha técnica

Paysandu x Coritiba

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 36ª rodada

Data: Domingo, 9 de novembro de 2025

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Prováveis Escalações:

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana e Reverson; Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Anderson Leite; Marlon, Wendel Júnior e Vinni Faria. Técnico: Ignácio Neto (interino).

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.