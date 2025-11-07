Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários Fábio Will 07.11.25 12h18 Papão viu três adversários subirem em seu estádio (Márcio Melo/Paysandu) O Paysandu recebe o Coritiba-PR no próximo domingo (9), às 20h30, na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão já está matematicamente rebaixado para a Série C, mas o Coxa chega a Belém com a missão de confirmar o acesso à elite do futebol nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Se depender da chamada “mística do acesso reverso na Curuzu”, o torcedor alviverde tem motivos para acreditar. Nas últimas décadas, três clubes conquistaram acessos jogando dentro do estádio bicolor, o que faz o tradicional palco paraense ganhar uma aura curiosa entre as torcidas adversárias. “Salão de festas”? Levantamento feito por O Liberal mostra que Salgueiro-PE (2010), Criciúma-SC (2021) e Vitória-BA (2022) já garantiram o tão sonhado acesso atuando dentro da Curuzu, todos diante do Paysandu. Coincidência ou não, os três momentos ficaram marcados na memória do torcedor bicolor e, principalmente, na história de seus rivais, que transformaram o gramado da Curuzu em palco de festa e consagração. Neste domingo, o Coritiba, líder da Série B, pode repetir o roteiro. Uma vitória sobre o lanterna da competição garante matematicamente o retorno do Coxa à Série A de 2026. VEJA MAIS Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. Coritiba pode confirmar acesso à Série A em jogo contra o Paysandu, em Belém; entenda Um eventual triunfo sobre o Papão da Amazônia, somado às falhas de Athletico-PR ou Criciúma, garante o acesso antecipado ao Coxa Para o Paysandu, resta encarar as rodadas finais com dignidade, apostando em nomes da base e no trabalho do técnico Ignácio Neto, recém-chegado ao clube para comandar os jovens da base, após passagem pela Tuna Luso Brasileira. Relembre os acessos conquistados na Curuzu Série C de 2010 – A festa do Salgueiro Na Série C de 2010, o Paysandu terminou a primeira fase como líder do grupo, com 14 pontos. O time enfrentou o Salgueiro-PE no mata-mata que valia o acesso à Série B. No primeiro jogo, em Pernambuco, empate em 1 a 1. A decisão ficou para Belém, e a Curuzu recebeu um grande público em um domingo de manhã. Assista O Paysandu precisava vencer, mas quem fez história foi o Carcará, que surpreendeu ao vencer por 3 a 2, garantindo o acesso inédito à Série B. A festa do time pernambucano em plena Curuzu marcou uma das maiores decepções recentes do torcedor bicolor. Série C de 2021 – Gol de Henan Em 2021, o Papão voltou a disputar o quadrangular decisivo da Série C, no grupo com Ituano-SP, Criciúma-SC e Botafogo-PB. O Paysandu teve um desempenho abaixo do esperado e terminou na lanterna do grupo, com apenas dois pontos. Na última rodada, recebeu o Criciúma, que precisava da vitória para garantir o retorno à Série B.O gol do acesso catarinense foi marcado pelo atacante Henan e o 1 a 0 sacramentou o acesso do Tigre e mais uma comemoração de adversário dentro da Curuzu. Assista Série C de 2022 – Vitória garante o acesso em Belém Na temporada seguinte, em 2022, o Paysandu novamente chegou ao quadrangular final, desta vez no grupo com ABC-RN, Figueirense-SC e Vitória-BA. Mais uma vez, o Papão terminou na última colocação, com apenas quatro pontos. Na rodada decisiva, enfrentou o Vitória, que precisava de um empate para subir. O jogo terminou 1 a 1, e o resultado foi suficiente para garantir o retorno do time baiano à Série B. O apito final transformou a Curuzu em cenário de festa rubro-negra, com jogadores e comissão técnica do Leão celebrando no gramado o tão aguardado acesso. Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 Efetivado como treinador principal, Ignácio Neto fala de reviravolta do Paysandu em 2026: 'o melhor' Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade para avaliar a continuidade de alguns jogadores 05.11.25 19h38 