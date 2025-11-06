Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. Pedro Garcia 06.11.25 10h50 Papão pode alcançar nova marca negativa contra o Coxa na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu) Já rebaixado para a Terceira Divisão, o Paysandu pode alcançar outra marca negativa neste domingo (9), ao enfrentar o Coritiba-PR, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão é, até então, o único time da Segundona que ainda não cedeu pontos ao Coxa-Branca, líder da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Atualmente, o Coritiba tem 61 pontos, somados contra 18 equipes da Série B. Terminou o primeiro turno com apenas cinco derrotas — contra Remo, Ferroviária-SP, Goiás-GO e Paysandu —, e o Coxa se recuperou na segunda etapa da Segundona. Já conseguiu pontuar contra três desses adversários e enfrenta o Papão nesta rodada. VEJA MAIS Efetivado como treinador principal, Ignácio Neto fala de reviravolta do Paysandu em 2026: 'o melhor' Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade para avaliar a continuidade de alguns jogadores Paysandu goleia o Tocantinópolis em casa e avança às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Após vencer o primeiro confronto, os bicolores confirmaram o favoritismo em casa e agora esperam o vencedor de No primeiro turno, o Paysandu, que já lutava contra o rebaixamento, surpreendeu ao vencer de virada o então líder Coritiba-PR por 5 a 2. Os gols do Papão foram de Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Marlon Douglas, enquanto Josué (2x) marcou para o Coxa. Agora, o time paranaense tem a chance de pontuar contra todos os adversários e, de quebra, ainda garantir o acesso à Série A do Brasileirão com duas rodadas de antecedência. Além de garantir o acesso, se o Coritiba bater o Paysandu em casa, vai quebrar um tabu que já dura 13 anos. A última vez que o Coxa-Branca venceu o Papão como mandante foi em 2012, quando o time paranaense superou os bicolores por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então foram três confrontos em Belém, com duas vitórias para o Bicola e um empate. Paysandu e Coritiba se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. 