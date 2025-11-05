Efetivado como treinador principal, Ignácio Neto fala de reviravolta do Paysandu em 2026: 'o melhor' Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade para avaliar a continuidade de alguns jogadores O Liberal 05.11.25 19h38 Em menos de três meses no Paysandu, a trajetória de Ignácio Neto deu uma guinada inesperada. Contratado em agosto para coordenar as categorias de base e dirigir o time sub-20, o treinador de 37 anos viu sua rotina mudar rapidamente: foi promovido a auxiliar técnico fixo e, agora, assume o comando da equipe principal na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade de aprendizado e de renovação dentro do clube. Às vésperas de estrear no torneio, ele destacou que o momento servirá também para abrir espaço aos jovens formados na base bicolor. “Acreditamos sim que a gente vai conseguir fazer três bons jogos, que os atletas que ficaram para a reta final vão conseguir desempenhar o melhor”, afirmou. “Apesar do pouco tempo de trabalho, a gente busca potencializar atletas da base para ter um pouco mais de minutagem e oportunidade.” VEJA MAIS Paysandu goleia o Tocantinópolis em casa e avança às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Após vencer o primeiro confronto, os bicolores confirmaram o favoritismo em casa e agora esperam o vencedor de Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para jogo contra o Coritiba na Curuzu Mesmo rebaixado, Papão busca apoio do torcedor no confronto diante do líder da Série B. Recomeço Com a Série C no horizonte de 2026, as últimas partidas servirão como laboratório para definir quem permanecerá no elenco. Ignácio explica que sua função vai além do campo: ele participa diretamente do processo de observação e avaliação dos jogadores. “O nosso torcedor pode esperar um time, apesar do pouco tempo de trabalho, mas com algumas ideias que o Ignácio está implementando agora, dentro da rotina diária do nosso clube”, comentou. “O objetivo é que os atletas que têm contrato esse ano possam ser potencializados, para que o clube avalie se é válida a continuação deles ou não para a temporada 2026.” Segundo o técnico, a proposta é que o grupo mostre evolução e competitividade nas partidas que restam. “A gente busca uma performance, uma organização, ser competitivo, e aderir um pouco das ideias do Ignácio Neto juntamente com a comissão. Isso a gente vem implementando diariamente com os atletas que ficaram, e no próximo jogo já esperamos mostrar uma organização dentro daquilo que acreditamos ser o melhor para o Paysandu.” Encarando o líder O primeiro desafio de Ignácio à frente do Papão será neste domingo (9), contra o Coritiba, líder da Série B e próximo de confirmar o acesso à Série A. O jogo, marcado para as 20h30, na Curuzu, promete ser uma prova de fogo para o novo comandante, que terá desfalques importantes: Edilson, suspenso, e Thalisson, que negocia sua saída antecipada. “Vamos enfrentar o líder do campeonato, uma equipe que praticamente já cravou a sua vaga na Série A, um jogo que a televisão vai estar mostrando, e é uma oportunidade para todos eles — para todos nós, para o Ignácio Neto também — mostrar o que está sendo desenvolvido aqui no clube”, disse o treinador. Apesar das dificuldades, ele ressalta a dedicação do elenco. "Os atletas estão conscientes, diariamente, eles estão entendendo, buscando entender aquilo que eu estou pedindo dentro do trabalho, dentro das sessões de treino. Vamos buscar corresponder em cima de uma organização defensiva e dos princípios ofensivos também, que eu gosto que a equipe corresponda." Paysandu e Coritiba se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 36ª rodada da Série B. O portal O Liberal faz a cobertura da partida em tempo real. 