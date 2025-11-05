Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Efetivado como treinador principal, Ignácio Neto fala de reviravolta do Paysandu em 2026: 'o melhor'

Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade para avaliar a continuidade de alguns jogadores

O Liberal

Em menos de três meses no Paysandu, a trajetória de Ignácio Neto deu uma guinada inesperada. Contratado em agosto para coordenar as categorias de base e dirigir o time sub-20, o treinador de 37 anos viu sua rotina mudar rapidamente: foi promovido a auxiliar técnico fixo e, agora, assume o comando da equipe principal na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade de aprendizado e de renovação dentro do clube. Às vésperas de estrear no torneio, ele destacou que o momento servirá também para abrir espaço aos jovens formados na base bicolor.

“Acreditamos sim que a gente vai conseguir fazer três bons jogos, que os atletas que ficaram para a reta final vão conseguir desempenhar o melhor”, afirmou. “Apesar do pouco tempo de trabalho, a gente busca potencializar atletas da base para ter um pouco mais de minutagem e oportunidade.”

VEJA MAIS

image Paysandu goleia o Tocantinópolis em casa e avança às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20
Após vencer o primeiro confronto, os bicolores confirmaram o favoritismo em casa e agora esperam o vencedor de

image Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para jogo contra o Coritiba na Curuzu
Mesmo rebaixado, Papão busca apoio do torcedor no confronto diante do líder da Série B.

Recomeço

Com a Série C no horizonte de 2026, as últimas partidas servirão como laboratório para definir quem permanecerá no elenco. Ignácio explica que sua função vai além do campo: ele participa diretamente do processo de observação e avaliação dos jogadores.

“O nosso torcedor pode esperar um time, apesar do pouco tempo de trabalho, mas com algumas ideias que o Ignácio está implementando agora, dentro da rotina diária do nosso clube”, comentou. “O objetivo é que os atletas que têm contrato esse ano possam ser potencializados, para que o clube avalie se é válida a continuação deles ou não para a temporada 2026.”

Segundo o técnico, a proposta é que o grupo mostre evolução e competitividade nas partidas que restam. “A gente busca uma performance, uma organização, ser competitivo, e aderir um pouco das ideias do Ignácio Neto juntamente com a comissão. Isso a gente vem implementando diariamente com os atletas que ficaram, e no próximo jogo já esperamos mostrar uma organização dentro daquilo que acreditamos ser o melhor para o Paysandu.”

Encarando o líder

O primeiro desafio de Ignácio à frente do Papão será neste domingo (9), contra o Coritiba, líder da Série B e próximo de confirmar o acesso à Série A. O jogo, marcado para as 20h30, na Curuzu, promete ser uma prova de fogo para o novo comandante, que terá desfalques importantes: Edilson, suspenso, e Thalisson, que negocia sua saída antecipada.

“Vamos enfrentar o líder do campeonato, uma equipe que praticamente já cravou a sua vaga na Série A, um jogo que a televisão vai estar mostrando, e é uma oportunidade para todos eles — para todos nós, para o Ignácio Neto também — mostrar o que está sendo desenvolvido aqui no clube”, disse o treinador.

Apesar das dificuldades, ele ressalta a dedicação do elenco. “Os atletas estão conscientes, diariamente, eles estão entendendo, buscando entender aquilo que eu estou pedindo dentro do trabalho, dentro das sessões de treino. Vamos buscar corresponder em cima de uma organização defensiva e dos princípios ofensivos também, que eu gosto que a equipe corresponda.”

Paysandu e Coritiba se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 36ª rodada da Série B. O portal O Liberal faz a cobertura da partida em tempo real.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

MOTIVADO

Efetivado como treinador principal, Ignácio Neto fala de reviravolta do Paysandu em 2026: 'o melhor'

Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade para avaliar a continuidade de alguns jogadores

05.11.25 19h38

Futebol

Paysandu goleia o Tocantinópolis em casa e avança às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Após vencer o primeiro confronto, os bicolores confirmaram o favoritismo em casa e agora esperam o vencedor de

05.11.25 18h21

Futebol

Após contato com o Paysandu, Hélio dos Anjos mostra otimismo em renovação com o Náutico

Treinador se reuniu com o presidente Bruno Becker no Rio de Janeiro; clube paraense tenta resolver pendência de mais de R$ 2 milhões.

05.11.25 12h01

Futebol

Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para jogo contra o Coritiba na Curuzu

Mesmo rebaixado, Papão busca apoio do torcedor no confronto diante do líder da Série B.

05.11.25 11h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

05.11.25 7h00

FUTEBOL

Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B

05.11.25 9h40

APOIO TOTAL

Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B

Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão

05.11.25 12h17

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda