Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para jogo contra o Coritiba na Curuzu Mesmo rebaixado, Papão busca apoio do torcedor no confronto diante do líder da Série B. Pedro Garcia 05.11.25 11h10 O duelo ocorre neste domingo (9), às 20h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. (Jorge Luís Totti/Paysandu) Mesmo rebaixado matematicamente, o Paysandu ainda tem três compromissos pela Série B do Campeonato Brasileiro, com dois sendo em casa. Com isso, o Papão iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Coritiba-PR, válida pela 36ª rodada da competição. O duelo ocorre neste domingo (9), às 20h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. A diretoria bicolor lançou uma oferta especial para o jogo contra o Coxa, disponibilizando cada ingresso por R$ 20 na compra de duas unidades — preço válido até o sábado (8). Caso o torcedor opte por uma entrada individual, o valor é de R$ 30 até a véspera do jogo, subindo para R$ 40 no domingo. Já as cadeiras estão sendo vendidas a R$ 50. VEJA MAIS Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026 Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C. Números atuais indicam acesso com 62 pontos Os bilhetes podem ser adquiridos nas unidades da Lobo espalhadas pela Grande Belém, na sede social, no Estádio da Curuzu e também pela internet, facilitando o acesso do público da região. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Cenário Com o Paysandu já rebaixado com três rodadas de antecedência, o Papão apenas cumpre tabela, mas o duelo contra o Coritiba ganhou um tempero extra. O Remo, atualmente na terceira colocação, com 58 pontos, está a apenas três do líder Coxa e ainda sonha com o acesso e até com o título da Série B. Uma vitória do Coritiba sobre o Paysandu, no entanto, garante matematicamente o acesso do time paranaense à Série A, reduzindo as vagas em disputa e dificultando o sonho azulino. Por isso, muitos torcedores do Papão passaram a defender, em tom de ironia e provocação, que o time "faça a sua parte" perdendo o jogo.