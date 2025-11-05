Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026 Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C. Pedro Garcia 05.11.25 10h44 Alberto Maia foi anunciado como diretor da nova comissão de futebol, que será responsável por conduzir o planejamento de 2026 (Cristino Martins / O Liberal) Após a campanha desastrosa na Série B de 2025 e o rebaixamento para a Terceira Divisão, o Paysandu começou a dar os primeiros passos em direção à reconstrução para a próxima temporada. No início da semana, o ex-presidente bicolor Alberto Maia foi anunciado como diretor da nova comissão de futebol, que será responsável por conduzir o planejamento de 2026 — ano em que o clube terá como principal meta o retorno à Segundona. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Alberto Maia comentou sobre as novas metodologias que serão implementadas no Paysandu a partir da nova gestão da comissão. Além disso, ele também pontuou o que planeja fazer de diferente para alcançar os objetivos do time em 2026 e ajudar o Papão a retornar à Série B. "Vamos implementar novos procedimentos, principalmente no que tange à questão organizacional, à questão de acesso ao setor do departamento de futebol, tentar blindar ao máximo o trabalho que vai ser efetuado, para que se possa ter tranquilidade de se trabalhar diariamente. Acompanhar todos os treinos, a evolução dos atletas, o trabalho desenvolvido pela comissão técnica. Ou seja, o ano de 2026, que vai ser diferente, é quando realmente vamos estar muito atentos ao departamento de futebol", disse Alberto Maia. Maia ainda afirmou que a comissão estará atenta ao desenvolvimento dos atletas dentro de campo. Para o presidente da nova comissão, é imprescindível que o jogador que vestir a camisa bicolor em 2026 esteja preparado fisicamente, visto que a Série C é uma competição que exige muito da condição física. “Vamos acompanhar a desenvoltura dos atletas, se eles estão correspondendo fisicamente ao que precisam nos entregar nas competições, porque a Série C é uma competição de muita força, é uma competição que necessita de um preparo físico acima da média. Nós precisamos estar preparados para essa competição, que não será nada fácil”, afirmou. O presidente também fez questão de destacar que o técnico que comandará o time na próxima temporada irá trabalhar em conjunto com a comissão na escolha dos jogadores — algo que não aconteceu em 2025. “Já temos 16 atletas remanescentes deste ano, mas, em primeiro lugar, a contratação do técnico, para que a gente possa, em conjunto, avaliar as novas contratações”, finalizou. Nova comissão bicolor A nova comissão é formada por Márcio Tuma, Diego Moura, Alberto Maia e Ícaro Sereni, nomes conhecidos do torcedor bicolor. Tuma e Moura já ocupam cargos de vice-presidência no clube, enquanto Maia — ex-presidente do Paysandu entre 2015 e 2016 — e Ícaro, ex-diretor de Esportes Náuticos em 2015, retornam à Curuzu em novas funções. Durante o anúncio, Roger Aguilera afirmou que o grupo terá “autonomia total” para conduzir o futebol bicolor. “Estamos aqui na Curuzu, num dia importante. A temporada de 2026 já começou. 2025 foi um ano que machucou muito, mas o futebol é dinâmico — ninguém está aqui para se lamentar. Agora é construir um novo caminho", declarou o presidente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 