Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão Iury Costa 04.11.25 18h06 Maurício Antônio chegou ao Paysandu nesta temporada e disputou 16 jogos. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O zagueiro Maurício Antônio não deve permanecer no Paysandu para a temporada de 2026. O defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o Guarani, equipe que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro no próximo ano. A informação é da imprensa de Campinas (SP). Segundo apuração, as partes mantêm sigilo sobre os detalhes da negociação, mas a tendência é que o atleta desembarque em Campinas em dezembro, quando deve iniciar a pré-temporada com o elenco alviverde. Maurício Antônio chegou ao Paysandu nesta temporada e disputou 16 jogos com a camisa bicolor. Revelado pelo São Paulo, o defensor também acumula passagens por Coritiba, Juventus-SP e Penapolense, além de experiências no exterior, com atuações em clubes de Portugal, Japão e Arábia Saudita. O Guarani vê o zagueiro como um nome importante pela liderança, experiência e adequação à realidade financeira do clube. Reformulação no Paysandu Já rebaixado para a Série C de 2026, o Paysandu iniciou uma ampla reformulação no elenco. Nos últimos dias, o clube rescindiu os contratos de Ronaldo Henrique e Denner, e deve acertar a saída dos zagueiros Yeferson Quintana, Joaquín Novillo e Thiago Heleno, conforme informou o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+. A reestruturação faz parte do planejamento da nova Comissão de Futebol, apresentada na última segunda-feira (3) pelo presidente Roger Aguilera, que terá como principal missão conduzir a montagem do elenco para a próxima temporada, quando o principal objetivo será o retorno à Série B.