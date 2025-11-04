Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo

O Paysandu terá um desfalque confirmado para a partida contra o Coritiba, neste domingo (9), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Thalisson, que pertence ao clube paranaense e está emprestado ao Papão, não poderá entrar em campo por conta de questões contratuais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O impedimento segue o padrão de acordos entre clubes, que normalmente impedem atletas emprestados de enfrentarem suas equipes de origem. Situação semelhante ocorreu na 34ª rodada, quando o atacante Maurício Garcez ficou fora do duelo contra o Avaí. No caso do jogador, o contrato previa uma multa de R$ 1 milhão para que ele pudesse atuar diante do time catarinense.

Formado nas categorias de base do Coritiba, Thalisson chegou ao Paysandu em junho deste ano. Desde então, disputou 22 partidas com a camisa bicolor e marcou um gol. Antes de ser emprestado, atuou em 10 jogos pelo Coxa, com um gol anotado no Campeonato Paranaense.

No primeiro turno da Série B, o Paysandu protagonizou uma goleada histórica de 5 a 2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira. Na época, o time paranaense liderava o campeonato, enquanto o Papão lutava para deixar a zona de rebaixamento. Agora, a situação se inverteu: o Paysandu já está matematicamente rebaixado à Série C, após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO.

A partida entre Paysandu e Coritiba será realizada no domingo (9), às 20h30, no estádio da Curuzu, em Belém. O confronto terá transmissão lance a lance em O Liberal.com e narração na Rádio Liberal+.