Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B Iury Costa 04.11.25 17h16 Papão recebe o Coxa na Curuzu neste domingo (9). (Jorge Luis Totti / Paysandu) O Paysandu terá um desfalque confirmado para a partida contra o Coritiba, neste domingo (9), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Thalisson, que pertence ao clube paranaense e está emprestado ao Papão, não poderá entrar em campo por conta de questões contratuais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O impedimento segue o padrão de acordos entre clubes, que normalmente impedem atletas emprestados de enfrentarem suas equipes de origem. Situação semelhante ocorreu na 34ª rodada, quando o atacante Maurício Garcez ficou fora do duelo contra o Avaí. No caso do jogador, o contrato previa uma multa de R$ 1 milhão para que ele pudesse atuar diante do time catarinense. Formado nas categorias de base do Coritiba, Thalisson chegou ao Paysandu em junho deste ano. Desde então, disputou 22 partidas com a camisa bicolor e marcou um gol. Antes de ser emprestado, atuou em 10 jogos pelo Coxa, com um gol anotado no Campeonato Paranaense. Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) No primeiro turno da Série B, o Paysandu protagonizou uma goleada histórica de 5 a 2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira. Na época, o time paranaense liderava o campeonato, enquanto o Papão lutava para deixar a zona de rebaixamento. Agora, a situação se inverteu: o Paysandu já está matematicamente rebaixado à Série C, após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO. A partida entre Paysandu e Coritiba será realizada no domingo (9), às 20h30, no estádio da Curuzu, em Belém. O confronto terá transmissão lance a lance em O Liberal.com e narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b thalisson coritiba esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C 04.11.25 17h50 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34