Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 Iury Costa 04.11.25 16h16 O Paysandu ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. (Wagner Santana / O Liberal) O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) oficializou a abertura de uma investigação preliminar para apurar possíveis irregularidades administrativas e repasses financeiros envolvendo o Paysandu Sport Club e o Banco do Estado do Pará (Banpará). A medida foi determinada pela promotora Helena Maria Oliveira Muniz Gomes, em despacho datado de 4 de novembro de 2025. O documento determina que dois ofícios sejam expedidos: um ao Paysandu, solicitando que o clube encaminhe, em até 15 dias, informações detalhadas sobre os fatos citados na denúncia; e outro ao Banpará, pedindo que o banco informe se houve repasses de recursos ao clube entre 2021 e 2025, e, em caso positivo, envie cópias dos contratos ou instrumentos formais que oficializaram essas transações. A promotora também determinou que ambos os ofícios sejam acompanhados de cópia integral da Notícia de Fato e de todas as manifestações apresentadas no processo. A ação faz parte de uma fase inicial de apuração, conhecida como investigação preliminar, que busca reunir elementos antes de uma eventual instauração de inquérito civil. Procurado pela reportagem, o Paysandu ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. VEJA MAIS Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia Relembre o caso A denúncia foi apresentada pelo empresário e ex-diretor do clube, Fred Carvalho, que acusou a antiga gestão, comandada por Maurício Ettinger, de gestão temerária e falta de transparência na aplicação de verbas de patrocínio. Segundo ele, o clube não teria publicado as atas de prestações de contas referentes aos exercícios de 2021 a 2024, descumprindo o que determinam a Lei Pelé e a Nova Lei Geral do Esporte, que exigem auditorias independentes e divulgação pública das demonstrações financeiras. Na ocasião, Fred também afirmou que “famílias tradicionais” exercem forte influência sobre a política e as finanças do clube, e que o uso de “cabritos”, votos irregulares de sócios, seria uma prática recorrente nas eleições internas do Paysandu. As denúncias foram feitas em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, em agosto deste ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b banpará ministério público do estado do pará mppa esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 ESTATÍSTICAS Paysandu é o clube do Norte com mais participações em Série C Apesar da frequência, o clube nunca conquistou o título da Série C, o que deve servir como motivação para a próxima temporada 03.11.25 21h18