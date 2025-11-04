Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu

Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025

Iury Costa
fonte

O Paysandu ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. (Wagner Santana / O Liberal)

 O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) oficializou a abertura de uma investigação preliminar para apurar possíveis irregularidades administrativas e repasses financeiros envolvendo o Paysandu Sport Club e o Banco do Estado do Pará (Banpará). A medida foi determinada pela promotora Helena Maria Oliveira Muniz Gomes, em despacho datado de 4 de novembro de 2025.

O documento determina que dois ofícios sejam expedidos: um ao Paysandu, solicitando que o clube encaminhe, em até 15 dias, informações detalhadas sobre os fatos citados na denúncia; e outro ao Banpará, pedindo que o banco informe se houve repasses de recursos ao clube entre 2021 e 2025, e, em caso positivo, envie cópias dos contratos ou instrumentos formais que oficializaram essas transações.

A promotora também determinou que ambos os ofícios sejam acompanhados de cópia integral da Notícia de Fato e de todas as manifestações apresentadas no processo. A ação faz parte de uma fase inicial de apuração, conhecida como investigação preliminar, que busca reunir elementos antes de uma eventual instauração de inquérito civil.

Procurado pela reportagem, o Paysandu ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

VEJA MAIS

image Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube
O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

image Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026
Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

Relembre o caso

A denúncia foi apresentada pelo empresário e ex-diretor do clube, Fred Carvalho, que acusou a antiga gestão, comandada por Maurício Ettinger, de gestão temerária e falta de transparência na aplicação de verbas de patrocínio. Segundo ele, o clube não teria publicado as atas de prestações de contas referentes aos exercícios de 2021 a 2024, descumprindo o que determinam a Lei Pelé e a Nova Lei Geral do Esporte, que exigem auditorias independentes e divulgação pública das demonstrações financeiras.

Na ocasião, Fred também afirmou que “famílias tradicionais” exercem forte influência sobre a política e as finanças do clube, e que o uso de “cabritos”, votos irregulares de sócios, seria uma prática recorrente nas eleições internas do Paysandu. As denúncias foram feitas em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, em agosto deste ano.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b

banpará

ministério público do estado do pará

mppa

esportes

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

que fase!

Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu

Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025

04.11.25 16h16

Futebol

Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante'

Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9)

04.11.25 11h34

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

ESTATÍSTICAS

Paysandu é o clube do Norte com mais participações em Série C

Apesar da frequência, o clube nunca conquistou o título da Série C, o que deve servir como motivação para a próxima temporada

03.11.25 21h18

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Acorda Leão

UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B

Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição.

04.11.25 10h19

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

Futebol

Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante'

Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9)

04.11.25 11h34

Futebol

Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos

Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026

04.11.25 10h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda