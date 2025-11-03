Capa Jornal Amazônia
Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

O Liberal
fonte

Paysandu gravou apresentação de nova comissão em vídeo (Reprodução Paysandu)

Com o rebaixamento à Série C ainda fresco na memória da torcida, o Paysandu tenta virar a página e iniciar a reconstrução de seu departamento de futebol. Faltando três rodadas para o fim da Série B, o presidente Roger Aguilera apresentou nesta segunda-feira (3), na Curuzu, a nova comissão de futebol que será responsável por conduzir o planejamento da temporada de 2026 — ano em que o clube terá como principal meta o retorno à Série B.

A nova comissão é formada por Márcio Tuma, Diego Moura, Alberto Maia e Ícaro Sereni, nomes conhecidos do torcedor bicolor. Tuma e Moura já ocupam cargos de vice-presidência no clube, enquanto Maia — ex-presidente do Paysandu entre 2015 e 2016 — e Ícaro, ex-diretor de Esportes Náuticos em 2015, retornam à Curuzu em novas funções.

Durante o anúncio, Aguilera afirmou que o grupo terá “autonomia total” para conduzir o futebol bicolor.

“Estamos aqui na Curuzu, num dia importante. A temporada de 2026 já começou. 2025 foi um ano que machucou muito, mas o futebol é dinâmico — ninguém está aqui pra se lamentar. Agora é construir um novo caminho”, declarou o presidente.

Aguilera reconheceu os erros do ano e disse que a nova estrutura busca profissionalizar ainda mais o clube.

“Vamos agora planejar o ano de 2026. Essas quatro pessoas vão ter autonomia total para conduzir o futebol do Paysandu. Queremos colocar o clube, no mínimo, de volta na Série B, que é o que ele merece neste momento”, completou.

O ex-presidente Alberto Maia destacou o sentimento de retorno e compromisso com o recomeço.

“Fiquei surpreso com o convite do Aguilera para iniciar o que chamo de reconstrução bicolor. Vamos reconstruir esse clube com trabalho e cobrança. No Paysandu só fica quem honra a camisa. Vou me dedicar como se estivesse sentado na sua cadeira, Roger, porque sei o peso dessa responsabilidade.”

Já Ícaro Sereni fez um apelo direto ao torcedor, pedindo união e apoio nesse novo ciclo.

“O que aconteceu em 2025 é página virada. A gente precisa do torcedor agora, comprando produtos da marca Lobo, fazendo o sócio-torcedor. Sei que há mágoa, mas abandonar o clube só enfraquece mais ainda essa diretoria. Peço encarecidamente que o torcedor dê esse crédito, porque o Paysandu vai reagir.”

