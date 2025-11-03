Capa Jornal Amazônia
Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; ignácio Neto assume a equipe

Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada.

Caio Maia

Após a derrota para o Atlético-GO e o consequente rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Márcio Fernandes não é mais o comandante do Paysandu. O desligamento foi confirmado pelo clube bicolor na manhã desta segunda-feira (3).

Antes do anúncio oficial, a informação já havia sido divulgada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, que antecipou a saída do treinador e indicou que o auxiliar Ignácio Neto assumiria o comando nas rodadas finais da Série B. A confirmação veio horas depois, por meio de nota oficial do Paysandu.

O comunicado também informou que o auxiliar-técnico Márcio Fernandes Júnior, o Marcinho, deixa o cargo. Ignácio Neto, auxiliar permanente do clube, será o responsável por dirigir a equipe nas três últimas partidas da competição. A diretoria iniciou a busca por um novo técnico visando a temporada de 2026.

Esta é a quarta passagem de Márcio Fernandes pelo Papão. O treinador esteve à frente do time em 2022 e 2023, sendo dispensado após a eliminação nas semifinais do Campeonato Paraense. Retornou em 2024, quando ajudou a equipe a evitar o rebaixamento à Série C. Em 2025, voltou ao comando após uma sequência negativa no Parazão, mas acabou deixando o cargo novamente após a queda confirmada.

Na atual temporada, Márcio dirigiu o Paysandu em 17 partidas, sendo dez pela Série B — com uma vitória, três empates e seis derrotas. No total, somou cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas, um aproveitamento de cerca de 39%.

