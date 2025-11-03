Marcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista

Após a derrota para o Atlético-GO e o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Márcio Fernandes não é mais treinador do Paysandu. A informação foi confirmada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, na manhã desta segunda-feira (3).

“Informação que eu recebi agora, é que o Márcio Fernandes não é mais treinador do Paysandu e quem deve assumir o cargo nas rodadas restantes da Série B é o auxiliar Ignácio Neto”, disse o jornalista.

[TEXTO EM ATUALIZAÇÃO]