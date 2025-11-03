Marcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. Pedro Garcia 03.11.25 12h02 Após a derrota para o Atlético-GO e o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Márcio Fernandes não é mais treinador do Paysandu. A informação foi confirmada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, na manhã desta segunda-feira (3). “Informação que eu recebi agora, é que o Márcio Fernandes não é mais treinador do Paysandu e quem deve assumir o cargo nas rodadas restantes da Série B é o auxiliar Ignácio Neto”, disse o jornalista. [TEXTO EM ATUALIZAÇÃO] Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Futebol Maurício Garcez comenta queda do Paysandu e fala em recomeço Com tom profético, Garcez recorreu à fé para expressar esperança 01.11.25 17h44 Futebol Após rebaixamento, Paysandu usa as redes sociais e fala em 'retorno mais forte' em 2026 A dolorosa digestão do rebaixamento foi reverberada pelo clube através de um comunicado postado nas redes sociais, que lamenta a má fase, pede desculpas ao torcedor e promete retornar das cinzas, como a enigmática fênix mitológica 01.11.25 17h08 DE NOVO Atlético-GO repete 2018 e volta a ser o 'carrasco' do rebaixamento do Paysandu Seis anos depois, o Dragão volta a ser o algoz do Paysandu — em plena noite de Halloween, o time goiano repete 2018 e sela mais um rebaixamento bicolor para a Série C 31.10.25 23h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 03.11.25 7h00