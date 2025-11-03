Paysandu é o clube do Norte com mais participações em Série C Apesar da frequência, o clube nunca conquistou o título da Série C, o que deve servir como motivação para a próxima temporada O Liberal 03.11.25 21h18 O rebaixamento do Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2026 fez o clube bicolor alcançar uma marca incômoda e um tanto surpreendente para muitos dos torcedores: será a 14ª participação do Papão na terceira divisão nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Recordista da Terceirona entre os times da região Norte, o Lobo se iguala a Fortaleza, Treze e ABC entre os clubes que mais vezes estiveram na competição. O líder absoluto do ranking é o Confiança, de Sergipe, com 23 participações. Logo atrás vêm clubes tradicionais do futebol brasileiro que, assim como o Paysandu, alternaram entre acessos e rebaixamentos nas últimas décadas. VEJA MAIS [[(standard.Article) Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026]] Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido O número também reforça a condição do Papão como o clube do Pará com mais presenças na Série C — bem à frente do rival Remo, que soma 10 participações. A estatística inverte uma antiga provocação entre as torcidas. No início dos anos 2000, em tempos de glória bicolor — com presenças na Série A e até na Libertadores —, era comum ouvir torcedores chamando o Remo de “Série C” ou até “sem divisão”. Hoje, ironicamente, é o próprio Paysandu quem mais vezes figurou na Terceirona. Apesar da frequência, o clube nunca conquistou o título da Série C, o que deve servir como motivação para a próxima temporada. O objetivo agora é usar a nova queda como ponto de reconstrução, corrigindo os erros da pior campanha da história do time em Campeonatos Brasileiros. A volta à Série C marca também o reencontro do Papão com um cenário que já lhe é familiar: entre 2019 e 2023, o Paysandu disputou cinco edições consecutivas da divisão, até conquistar o acesso em 2024. No entanto, o retorno à Série B durou apenas uma temporada. Em 2026, o desafio será retomar o caminho do acesso — e, quem sabe, buscar um título inédito para dar um novo significado a essa longa relação com a Terceirona. As 14 participações do Paysandu na Série C 1990 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2026 Clubes com mais participações na Série C: Confiança – 23 Botafogo-PB – 21 Caxias-RS – 18 Ferroviário-CE – 17 Tupi, Volta Redonda e CSA - 16 Fortaleza, Treza, ABC e agora Paysandu – 14 Sampaio Corrêa e Figueirense – 13 Madureira e Asa - 12 