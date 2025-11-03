Capa Jornal Amazônia
Paysandu é o clube do Norte com mais participações em Série C

Apesar da frequência, o clube nunca conquistou o título da Série C, o que deve servir como motivação para a próxima temporada

O Liberal

O rebaixamento do Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2026 fez o clube bicolor alcançar uma marca incômoda e um tanto surpreendente para muitos dos torcedores: será a 14ª participação do Papão na terceira divisão nacional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Recordista da Terceirona entre os times da região Norte, o Lobo se iguala a Fortaleza, Treze e ABC entre os clubes que mais vezes estiveram na competição. O líder absoluto do ranking é o Confiança, de Sergipe, com 23 participações. Logo atrás vêm clubes tradicionais do futebol brasileiro que, assim como o Paysandu, alternaram entre acessos e rebaixamentos nas últimas décadas. 

O número também reforça a condição do Papão como o clube do Pará com mais presenças na Série C — bem à frente do rival Remo, que soma 10 participações. A estatística inverte uma antiga provocação entre as torcidas. No início dos anos 2000, em tempos de glória bicolor — com presenças na Série A e até na Libertadores —, era comum ouvir torcedores chamando o Remo de “Série C” ou até “sem divisão”. Hoje, ironicamente, é o próprio Paysandu quem mais vezes figurou na Terceirona. 

Apesar da frequência, o clube nunca conquistou o título da Série C, o que deve servir como motivação para a próxima temporada. O objetivo agora é usar a nova queda como ponto de reconstrução, corrigindo os erros da pior campanha da história do time em Campeonatos Brasileiros. 

A volta à Série C marca também o reencontro do Papão com um cenário que já lhe é familiar: entre 2019 e 2023, o Paysandu disputou cinco edições consecutivas da divisão, até conquistar o acesso em 2024. No entanto, o retorno à Série B durou apenas uma temporada. 

Em 2026, o desafio será retomar o caminho do acesso — e, quem sabe, buscar um título inédito para dar um novo significado a essa longa relação com a Terceirona. 

As 14 participações do Paysandu na Série C 

  • 1990
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2014
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2026 

Clubes com mais participações na Série C: 

  1. Confiança – 23 
  2. Botafogo-PB – 21 
  3. Caxias-RS – 18 
  4. Ferroviário-CE – 17 
  5. Tupi, Volta Redonda e CSA - 16 
  6. Fortaleza, Treza, ABC e agora Paysandu – 14 
  7. Sampaio Corrêa e Figueirense – 13 
  8. Madureira e Asa - 12 
Paysandu é o clube do Norte com mais participações em Série C

