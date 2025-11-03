Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido O Liberal 03.11.25 18h48 Márcio Fernandes e o tradicional boné que usa durante as partidas onde se localiza à beira do gramado. (Jorge Luís Totti/Paysandu) Em 2025, o técnico Márcio Fernandes esteve à beira do gramado comandando times por 32 vezes. Destas, apenas sete foram vencidas. Os números, por si só, não representam nada grave, até porque o futebol é feito de vitórias e derrotas. Entretanto, o resultado prático desse alto número de revezes trouxe um prejuízo inestimável à vitoriosa carreira do treinador, recém-demitido do Papão após a confirmação do rebaixamento à Série C. A derrota para o Atlético-GO, além de decretar a queda, carimbou nada menos que o terceiro rebaixamento sofrido pelo técnico. De nome forte a rebaixado, a imagem do profissional sofreu um abalo que representa muito bem a gangorra no futebol nacional. Quando retornou à Curuzu, no fim de 2024, conseguiu salvar o clube da queda que já era ensaiada desde aquele momento. Fez um trabalho correto, salvou o time e ganhou sobrevida, mas acabou saindo ainda no Campeonato Paraense deste ano. Sem espaço em Belém, migrou para o interior de São Paulo, onde dirigiu o Inter de Limeira por quatro partidas. Foram três derrotas e um empate. A campanha solidificou o rebaixamento do time à Série A2 do Paulistão. Depois disso veio o Botafogo-PB, que disputava a Série C. Foram seis partidas e uma única vitória contra o Retrô. Nova demissão. O recomeço foi no futebol alagoano e prometia virar a chave ao vencer o próprio Botafogo-PB, mas logo o treinador foi dispensado e o time acabou rebaixado à Série D. Com dois rebaixamentos associados ao seu currículo, Márcio parecia viver um inferno astral sem fim, até que o toque do telefone trouxe uma "nova velha" chance: retornar ao Paysandu. A fama de milagreiro ecoou e o trouxe de volta à Curuzu, para comandar um time que já havia fritado três treinadores (Hélio dos Anjos, Luizinho Lopes e Claudinei Oliveira). Márcio tentou, mas o estrago interno já estava feito e, ao final de 17 jogos e cinco derrotas, caiu com o Paysandu. Carreira vitoriosa Embora o treinador tenha tido um ano profissional muito aquém do esperado, a história registra inúmeros feitos na condição de técnico. Dono de uma trajetória marcada por conquistas em diferentes regiões do país, Fernandes acumula títulos importantes na carreira. No comando do Paysandu, levantou as taças da Copa Verde de 2022 e da Supercopa Grão-Pará de 2025. Antes disso, brilhou com o Londrina, conquistando o Campeonato Paranaense de 2021, e viveu momentos vitoriosos à frente do Vila Nova, onde faturou a Série C do Campeonato Brasileiro em 2015 e 2020, além do Campeonato Goiano da Série A2 em 2015. Pelo Remo, celebrou o título do Campeonato Paraense de 2019, e no Brasiliense, ergueu o troféu do Campeonato Brasiliense de 2013. Sua caminhada começou em São Paulo, com o Red Bull Brasil, campeão da Série A3 do Paulista em 2010, e com o Santos, onde, nas categorias de base e equipe B, venceu o Paulista Sub-20, o Torneio Cidade de Turim (ambos em 2007) e a Copa Paulista de 2004. O primeiro título da carreira veio ainda no Jabaquara, com a conquista da Série B3 do Campeonato Paulista em 2002. Para quem um dia ajudou a revelar ninguém menos que o atacante Neymar, Márcio Fernandes experimenta agora a parte baixa da gangorra do futebol. 