Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante'

Enquanto o Coritiba-PR vai para o duelo contra o Paysandu podendo garantir o acesso de forma antecipada, o Papão entra em campo no próximo domingo (9) apenas para cumprir tabela. Isso porque o time bicolor já está rebaixado à Série C. Apesar disso, o treinador do Coxa, Mozart, disse que o Bicola merece respeito.

"Nós vamos respeitar o Paysandu, uma equipe extremamente tradicional do Norte do nosso país, que tem uma torcida apaixonada e uma história importante. Eu nunca olho a classificação. Até porque, do outro lado, há pais de família, jogadores com carreiras importantes e um clube com muita tradição. Vamos nos preparar para fazer uma final, respeitando o adversário", disse o técnico em coletiva.

No primeiro turno, o Paysandu foi responsável pela goleada histórica de 5 a 2 sofrida pelo clube paranaense no Couto Pereira. Na ocasião, o Coxa era líder do campeonato e o Papão oscilava no Z-4. Agora, o time paraense não tem mais chances de seguir na Segundona. Com três rodadas de antecedência, a equipe foi rebaixada após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO.

Com isso, o Coritiba, líder do campeonato com 61 pontos, vai encarar um Papão abatido e com mudanças. O clube dispensou o treinador Márcio Fernandes após o rebaixamento e finalizará a Série B com Ignácio Neto, auxiliar técnico permanente.

Enquanto isso, o Coxa vem para Belém empolgado e motivado para garantir o acesso antecipadamente. O time empatou por 0 a 0 com o CRB-AL na última rodada, o que gerou críticas por parte da torcida. Por isso, segundo Mozart, a equipe precisa controlar a ansiedade para fazer um bom jogo contra o Bicola.

"Acho que fomos mais ansiosos do que normalmente somos. Depois de um ano difícil, de reconstrução, estamos contribuindo para reposicionar o clube. Chegar nessa reta final não é simples, mesmo com um time experiente. A ansiedade realmente nos atrapalhou um pouco", concluiu Mozart.

A partida entre Paysandu e Coritiba-PR ocorre no próximo domingo (9), às 20h30, no Estádio da Curuzu. O duelo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.