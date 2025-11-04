Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C O Liberal 04.11.25 17h50 Alberto Maia e Vandick irão comandar o futebol bicolor em 2026. (Cristino Martins / AGÊNCIA MACACCAO VELHO) A Comissão de Futebol, responsável por coordenar o planejamento da temporada de 2026, terá a missão de conduzir uma ampla reformulação no departamento de futebol, incluindo saídas, renovações e novas contratações de jogadores e profissionais, sob a direção de dois nomes de peso do clube: Vandick Lima e Alberto Maia. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ambos integraram o embrião do extinto grupo Novos Rumos, que assumiu o comando do Paysandu ao fim de 2012, quando o clube retornou à Série B do Campeonato Brasileiro sob a presidência de Luis Omar Pinheiro. O retorno da dupla foi uma decisão do atual presidente, Roger Aguilera, que tenta preservar seu mandato após o rebaixamento antecipado à Série C. Dois nomes conhecidos e com muita história, agora unidos na tentativa de resgatar a instituição em meio à maior crise dos últimos anos. A comissão será liderada por Alberto Maia e contará também com Ícaro Sereni, ex-diretor do clube, além dos atuais vice-presidentes Diego Moura e Márcio Tuma. Já Vandick Lima exercerá a função de gerente de futebol. Vandick foi o primeiro dos dois a presidir o clube. Ele venceu as eleições no final de 2012, derrotando Victor Cunha, e durante seu mandato adquiriu o terreno onde futuramente seria construído o CT Raul Aguilera. No futebol, conquistou o 45º título estadual, mas terminou a Série B em 18º lugar, sendo rebaixado novamente à Série C — divisão em que o clube havia permanecido por seis anos antes do acesso. VEJA MAIS Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento Ex-presidente do Paysandu defende compra de terreno onde está sendo construído CT do clube Entrevistado no programa Abre o Jogo, o ex-dirigente, Alberto Maia, rebateu críticas que recebeu sobre o terreno do CT, que foi adquirido durante sua gestão Paysandu terá o ídolo Vandick Lima como executivo de futebol em 2023; afirma Roger Aguilera Ex-jogador terá a responsabilidade de montar o elenco bicolor na busca pelo acesso à Série B, principal desejo do clube na temporada No ano seguinte, perdeu o bicampeonato estadual para o Remo e, em seguida, disputou a primeira edição da Copa Verde, na qual o Papão chegou à final, mas acabou derrotado pelo Brasília. A redenção veio na Série C, quando o time avançou até a decisão contra o Macaé. Apesar do vice-campeonato, o Paysandu garantiu o retorno à Série B no ano seguinte, já sob a presidência de Alberto Maia. O advogado, conselheiro nato e ex-presidente viveu um mandato de altos e baixos. Em seu primeiro ano, o clube amargou nova derrota no estadual, decidido entre Remo e Independente de Tucuruí. Na Copa Verde de 2015, o time foi eliminado pelo Remo nas semifinais — o rival, por sua vez, perderia o título para o Cuiabá. Já em 2016, o Paysandu viveu uma temporada memorável: conquistou o Campeonato Paraense de forma invicta e o primeiro título da Copa Verde, sob o comando de Dado Cavalcanti. O período também ficou marcado pelo lançamento da marca própria Lobo e pela inauguração do hotel-concentração Antônio Couceiro, nas dependências da Curuzu. De volta à Série B, o time fez uma boa campanha no primeiro turno, mas terminou a competição em 14º lugar, mantendo-se na divisão até 2018, quando sofreria novo rebaixamento. O novo grupo, entretanto, não deve tomar medidas ainda este ano, devendo aguardar o fim da temporada para iniciar os trabalhos voltados a 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu alberto maia vandick lima junta governativa no paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C 04.11.25 17h50 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34