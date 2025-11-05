Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

Já rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu entra em campo neste domingo (9), às 20h30, no Estádio da Curuzu, para enfrentar o Coritiba, líder da Série B. A partida, que para o Papão vale apenas o cumprimento de tabela, pode ter grande impacto na parte de cima da classificação e, consequentemente, na vida do maior rival, o Remo.

Enquanto o Paysandu tenta encerrar a temporada de forma digna, o Coxa chega a Belém com a chance de garantir o acesso à Série A e dar um passo importante rumo ao título da competição. E é justamente aí que a rivalidade centenária entre Remo e Paysandu volta a se acender, mesmo com os destinos distintos das duas equipes nesta temporada.

Nas redes sociais, parte da torcida bicolor vem pedindo que o time “entregue o jogo” para o Coritiba, numa tentativa de prejudicar o Remo, que briga pelo acesso e também pelo título da Série B. O assunto viralizou nas últimas horas e gerou grande repercussão entre torcedores paraenses.

A rivalidade entre Remo e Paysandu é uma das mais intensas do futebol brasileiro e, mesmo sem confronto direto nesta reta final, ela continua pautando o comportamento das torcidas. Com o Paysandu já rebaixado com três rodadas de antecedência, o Papão apenas cumpre tabela, mas o duelo contra o Coritiba ganhou um tempero extra. O Remo, atualmente na terceira colocação com 58 pontos, está a apenas três do líder Coxa, e ainda sonha com o acesso e até com o título da Série B.

Uma vitória do Coritiba sobre o Paysandu, no entanto, garante matematicamente o acesso do time paranaense à Série A, reduzindo as vagas em disputa e dificultando o sonho azulino. Por isso, muitos torcedores do Papão passaram a defender, em tom de ironia e provocação, que o time “faça a sua parte” perdendo o jogo.

Torcedores pedem derrota nas redes

Nos comentários de uma publicação recente do Paysandu no Instagram, vários torcedores deixaram mensagens curiosas, pedindo para o time “entregar” o jogo ao líder da Série B.

Veja os comentários:

“Pela primeira vez vou comemorar uma derrota do Paysandu. Vamos, Coritiba.” — Evangelista Filho

“Essa vai ser a derrota mais comemorada de todas. Paysandu tem que fazer quatro gols contra. Vamos entregar essa parada pelo amor de Deus.” — Raquel Ramos

“Só a derrota interessa” — Nora Enila

“Para trás, Papão. Rumo à derrota.” — João Normando

“Vocês só têm uma missão. Não falhem.” — Danyela Maia

“Perder é obrigação” — Thiago Costa

“Só a derrota importa” — Ana Clara Romano

“Entrega logo pro Coxa” — Edson Dantas

“Pronto pra festejar a derrota. Coritiba desde criança.” — Marcelo Arthur

Rebaixamento confirmado

Na lanterna da Série B, com 27 pontos, o Paysandu teve uma temporada marcada por trocas de técnicos e um péssimo rendimento na competição mais importante da temporada. O time paraense foi matematicamente rebaixado com três rodadas de antecedência e agora tenta apenas evitar o pior desempenho de sua história na competição.

Depois do duelo contra o Coritiba, o Papão ainda tem mais dois compromissos: enfrenta o Amazonas-AM, também em Belém, e encerra sua participação fora de casa contra o Athletic-MG, pela última rodada.