Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B

Fábio Will
fonte

Paysandu caiu para a Série C, mas pode ser importante na luta pelo acesso à Série A (Wagner Santana / o Liberal)

Já rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu entra em campo neste domingo (9), às 20h30, no Estádio da Curuzu, para enfrentar o Coritiba, líder da Série B. A partida, que para o Papão vale apenas o cumprimento de tabela, pode ter grande impacto na parte de cima da classificação e, consequentemente, na vida do maior rival, o Remo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Enquanto o Paysandu tenta encerrar a temporada de forma digna, o Coxa chega a Belém com a chance de garantir o acesso à Série A e dar um passo importante rumo ao título da competição. E é justamente aí que a rivalidade centenária entre Remo e Paysandu volta a se acender, mesmo com os destinos distintos das duas equipes nesta temporada.

Nas redes sociais, parte da torcida bicolor vem pedindo que o time “entregue o jogo” para o Coritiba, numa tentativa de prejudicar o Remo, que briga pelo acesso e também pelo título da Série B. O assunto viralizou nas últimas horas e gerou grande repercussão entre torcedores paraenses.

VEJA MAIS

image Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise
Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C

image Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu
Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025

image Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026
Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão

A rivalidade entre Remo e Paysandu é uma das mais intensas do futebol brasileiro e, mesmo sem confronto direto nesta reta final, ela continua pautando o comportamento das torcidas. Com o Paysandu já rebaixado com três rodadas de antecedência, o Papão apenas cumpre tabela, mas o duelo contra o Coritiba ganhou um tempero extra. O Remo, atualmente na terceira colocação com 58 pontos, está a apenas três do líder Coxa, e ainda sonha com o acesso e até com o título da Série B.

Uma vitória do Coritiba sobre o Paysandu, no entanto, garante matematicamente o acesso do time paranaense à Série A, reduzindo as vagas em disputa e dificultando o sonho azulino. Por isso, muitos torcedores do Papão passaram a defender, em tom de ironia e provocação, que o time “faça a sua parte” perdendo o jogo.

Torcedores pedem derrota nas redes

Nos comentários de uma publicação recente do Paysandu no Instagram, vários torcedores deixaram mensagens curiosas, pedindo para o time “entregar” o jogo ao líder da Série B.

Veja os comentários:

 “Pela primeira vez vou comemorar uma derrota do Paysandu. Vamos, Coritiba.” — Evangelista Filho

“Essa vai ser a derrota mais comemorada de todas. Paysandu tem que fazer quatro gols contra. Vamos entregar essa parada pelo amor de Deus.” — Raquel Ramos

“Só a derrota interessa” — Nora Enila

“Para trás, Papão. Rumo à derrota.” — João Normando

“Vocês só têm uma missão. Não falhem.” — Danyela Maia

“Perder é obrigação” — Thiago Costa

“Só a derrota importa” — Ana Clara Romano

“Entrega logo pro Coxa” — Edson Dantas

“Pronto pra festejar a derrota. Coritiba desde criança.” — Marcelo Arthur

Rebaixamento confirmado

Na lanterna da Série B, com 27 pontos, o Paysandu teve uma temporada marcada por trocas de técnicos e um péssimo rendimento na competição mais importante da temporada. O time paraense foi matematicamente rebaixado com três rodadas de antecedência e agora tenta apenas evitar o pior desempenho de sua história na competição.

Depois do duelo contra o Coritiba, o Papão ainda tem mais dois compromissos: enfrenta o Amazonas-AM, também em Belém, e encerra sua participação fora de casa contra o Athletic-MG, pela última rodada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

paysandu

paysandu

paysandu x coritiba

série b

coritiba

jornal amazônia

futebol

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C.

05.11.25 10h44

FUTEBOL

Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B

05.11.25 9h40

SÉRIE B

Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026

Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão

04.11.25 18h06

Futebol

Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise

Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C

04.11.25 17h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

05.11.25 7h00

FUTEBOL

Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B

05.11.25 9h40

jogo de '6 pontos'

Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém

O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B.

04.11.25 22h02

SÉRIE B

Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo

Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B

04.11.25 17h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda