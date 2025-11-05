Paysandu goleia o Tocantinópolis em casa e avança às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

O Paysandu confirmou o favoritismo e carimbou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A garotada bicolor não tomou conhecimento do Tocantinópolis e goleou por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (5), na Curuzu. Ângelo foi o destaque da partida, marcando dois gols. Cauã Dias e Bruno Arthur completaram o placar elástico.

No jogo de ida, realizado na última quarta-feira (29), no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, o Papão já havia vencido por 2 a 0, levando boa vantagem para o confronto de volta. Mesmo assim, o time paraense não se acomodou: manteve o ímpeto ofensivo e dominou as ações do início ao fim diante da torcida.

Logo aos seis minutos, William Gabriel invadiu a área e, ao tentar cruzar, acabou derrubado pela defesa. O árbitro marcou pênalti, convertido com tranquilidade por Ângelo. O camisa 9 seguiu inspirado e, pouco depois, aproveitou passe preciso de Klayvert, vindo da intermediária, para ampliar a vantagem. Ainda no primeiro tempo, o Paysandu transformou o domínio em goleada parcial. Salomoni fez boa jogada pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou para Cauã Dias completar de primeira: 3 a 0 e festa bicolor na Curuzu.

Na volta do intervalo, as duas equipes promoveram mudanças, mas o panorama não se alterou. O Tocantinópolis até tentou reagir, porém o Paysandu manteve o controle da posse de bola e o ritmo do jogo. Aos 25 minutos, um erro na saída de bola da defesa visitante foi fatal: Bruno Arthur aproveitou o vacilo, avançou com velocidade e, com um toque sutil por cima do goleiro, deu números finais à goleada — 4 a 0.

Com a classificação assegurada, o Paysandu aguarda agora a definição dos outros confrontos das oitavas para conhecer o próximo adversário na competição. Até lá, o elenco segue os trabalhos sob o comando do técnico Paulo Mendes Jr.