Vídeo: imagens do gramado da Curuzu viralizam e torcedores questionam condições para jogos Após críticas ao campo no clássico Re-Pa Sub-20, Papão volta à sua casa na Série B a pedido de Márcio Fernandes; partida contra o Novorizontino está marcada para o dia 23 O Liberal 17.09.25 21h00 Gramado da Curuzu filmado por um morador das proximidades (Reprodução) As imagens do gramado da Curuzu durante o clássico Re-Pa Sub-20 nesta quarta-feira (17), viralizaram nas redes sociais e levantaram dúvidas sobre as condições do campo para a próxima partida do time principal em Belém. O Papão enfrenta o Novorizontino na próxima terça-feira (23), pela 28ª rodada da Série B, e muitos torcedores questionam se o time vai realmente atuar naquele estado ou se alguma intervenção será feita. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver irregularidades e falhas na grama do estádio, que recebeu a vitória do Papão sobre o Remo pelas semifinais regionais do Parazão Sub-20. A repercussão foi imediata: “Péssimo gramado”, escreveu um internauta. Outro questionou: “Não acredito que vamos jogar nesse gramado no próximo jogo em Belém”. Houve ainda quem alertasse: “É só eu que tô vendo que esse gramado está sem condições de jogo?”. Assista: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa' Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento Após título da Copa Verde, Paysandu reencontra Goiás; veja os atletas que estiveram na final Várias jogadores deixaram o Paysandu após a conquista da Copa Verde A situação chega em um momento delicado para o Paysandu. Lanterna da Série B com 22 pontos, o clube vem de dois resultados decepcionantes no Mangueirão — derrota de virada para o Volta Redonda e empate sem gols com o América-MG. O técnico Márcio Fernandes pediu o retorno da equipe à Curuzu, e o presidente Roger Aguilera confirmou, no lançamento da camisa especial do Círio de Nazaré, que o pedido foi aceito. Segundo ele, há um entendimento de que "a energia do time é melhor lá". Com a volta à Curuzu marcada, o jogo contra o Novorizontino se torna mais uma final para o Papão na luta contra o rebaixamento. O adversário, que voltou a encostar no G4, faz parte da sequência de confrontos contra equipes da parte de cima da tabela — antes, o time encara o Goiás, vice-líder, neste sábado (20), na Serrinha e por último, o Criciúma, em Santa Catarina. Ainda não há confirmação oficial sobre possíveis reparos emergenciais no gramado, mas os torcedores seguem cobrando providências para evitar que as condições do campo prejudiquem ainda mais a equipe, que precisa reagir para manter vivo o sonho de permanecer na Série B. Paysandu apresenta meia Gustavo Nicola, irmão do MC Daniel, para tentar reação na Série B Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento 18.09.25 16h59 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas 18.09.25 16h54 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 