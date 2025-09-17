Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa'

Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento

Vilela volta após cumprir mais uma suspensão. Jogador é o que mais leva cartão amarelo na competição. (Jorge Luís Toti/Paysandu)

“Eu não consigo sair com meus filhos, com minha esposa, ter momento de lazer, há um bom tempo não saio de casa”, desabafou Leandro Vilela. O meio-campo do Paysandu, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática contra o América-MG, expôs o peso da péssima campanha do clube na Série B deste ano e reforçou que o elenco precisa reagir já no duelo contra o Goiás, neste sábado (20), às 16h, na Serrinha, pela 27ª rodada.

O Papão amarga a lanterna com 22 pontos e vem de dois resultados frustrantes no Mangueirão — derrota de virada nos minutos finais para o Volta Redonda e empate sem gols com o América-MG, times da parte de baixo da tabela, duelos diretos. Agora, enfrenta-se um desafio ainda maior: três confrontos seguidos contra equipes do topo, sendo dois fora de casa —Goiás, Novorizontino (na Curuzu) e Criciúma (em Santa Catarina). Mesmo com sete desfalques, o Esmeraldino ainda é visto como favorito, mas Vilela pede respeito à história bicolor e diz que é possível vencer.

“Se você olhar pela tabela, é lógico, pelo Goiás estar jogando em casa, estar no topo, você tende a passar o favoritismo pro outro lado. Mas se você olhar a história e a grandeza que tem a camisa do Paysandu, não te permite aceitar essa condição. Não posso ir pra lá achando que o Goiás é favorito, que vai nos vencer de qualquer maneira”, afirmou.

O meio-campista destacou a regularidade do adversário, mas não descartou uma surpresa. “Eles vêm numa temporada muito consistente, muito regular, é um dos adversários mais difíceis de enfrentar na Série B. (…) Mas temos que ir com o pensamento que podemos vencer”, disse, otimista.

Sobre os desfalques do Esmeraldino, Vilela vê uma brecha para o Papão, mas com cautela. “É uma situação delicada, um número grande de desfalques, mas a gente não pode menosprezar os jogadores que vão entrar. (…) Espero que a gente consiga tirar vantagem, talvez de um jogador que não tenha o ritmo tão adequado, pra que a gente consiga trazer um bom resultado”, analisou.

A sequência ruim na competição, sem vencer há nove jogos, segundo Vilela, cobra um preço alto. Agora, é hora de fazer o que ainda não foi feito esse ano. “É algo que tem nos incomodado bastante ficar tanto tempo sem vencer numa competição como a Série B. Você paga um preço muito alto e é o que a gente tem pago, estamos correndo atrás”, disse.

Com 13 jogos restantes, o camisa 8 quer uma postura de tempo que briga pelo acesso.

“Faltam 13 jogos, uma competição de tiro curto, precisamos nos mobilizar pra fazer o que ainda não fizemos na temporada, que é vencer bastante jogos, fazer uma campanha de G4, pra que a gente consiga se livrar do rebaixamento”, ressaltou.

Vilela reconheceu que o desgaste emocional é grande, mas acredita que o elenco pode surpreender. "São concorrentes duríssimos. (…) Mas a Série B é bem equilibrada, ninguém dá pra desejar que vamos perder os três jogos, podemos surpreender muito nesses três jogos", completou.

 

