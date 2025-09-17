Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa'

“Eu não consigo sair com meus filhos, com minha esposa, ter momento de lazer, há um bom tempo não saio de casa”, desabafou Leandro Vilela. O meio-campo do Paysandu, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática contra o América-MG, expôs o peso da péssima campanha do clube na Série B deste ano e reforçou que o elenco precisa reagir já no duelo contra o Goiás, neste sábado (20), às 16h, na Serrinha, pela 27ª rodada.

O Papão amarga a lanterna com 22 pontos e vem de dois resultados frustrantes no Mangueirão — derrota de virada nos minutos finais para o Volta Redonda e empate sem gols com o América-MG, times da parte de baixo da tabela, duelos diretos. Agora, enfrenta-se um desafio ainda maior: três confrontos seguidos contra equipes do topo, sendo dois fora de casa —Goiás, Novorizontino (na Curuzu) e Criciúma (em Santa Catarina). Mesmo com sete desfalques, o Esmeraldino ainda é visto como favorito, mas Vilela pede respeito à história bicolor e diz que é possível vencer.

“Se você olhar pela tabela, é lógico, pelo Goiás estar jogando em casa, estar no topo, você tende a passar o favoritismo pro outro lado. Mas se você olhar a história e a grandeza que tem a camisa do Paysandu, não te permite aceitar essa condição. Não posso ir pra lá achando que o Goiás é favorito, que vai nos vencer de qualquer maneira”, afirmou.

O meio-campista destacou a regularidade do adversário, mas não descartou uma surpresa. “Eles vêm numa temporada muito consistente, muito regular, é um dos adversários mais difíceis de enfrentar na Série B. (…) Mas temos que ir com o pensamento que podemos vencer”, disse, otimista.

Sobre os desfalques do Esmeraldino, Vilela vê uma brecha para o Papão, mas com cautela. “É uma situação delicada, um número grande de desfalques, mas a gente não pode menosprezar os jogadores que vão entrar. (…) Espero que a gente consiga tirar vantagem, talvez de um jogador que não tenha o ritmo tão adequado, pra que a gente consiga trazer um bom resultado”, analisou.

A sequência ruim na competição, sem vencer há nove jogos, segundo Vilela, cobra um preço alto. Agora, é hora de fazer o que ainda não foi feito esse ano. “É algo que tem nos incomodado bastante ficar tanto tempo sem vencer numa competição como a Série B. Você paga um preço muito alto e é o que a gente tem pago, estamos correndo atrás”, disse.

Com 13 jogos restantes, o camisa 8 quer uma postura de tempo que briga pelo acesso.

“Faltam 13 jogos, uma competição de tiro curto, precisamos nos mobilizar pra fazer o que ainda não fizemos na temporada, que é vencer bastante jogos, fazer uma campanha de G4, pra que a gente consiga se livrar do rebaixamento”, ressaltou.

Vilela reconheceu que o desgaste emocional é grande, mas acredita que o elenco pode surpreender. "São concorrentes duríssimos. (…) Mas a Série B é bem equilibrada, ninguém dá pra desejar que vamos perder os três jogos, podemos surpreender muito nesses três jogos", completou.