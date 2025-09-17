Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA

Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano

O Liberal
fonte

Nicola é conhecido por ser irmão de MC Daniel e foi rebaixado para a Série D com o CSA este ano. (Imagem: Reprodução)

Em meio à crise e afundado na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu tenta se agarrar às poucas cordas que ainda lhe restam para sair do fundo do poço. Nesta quarta-feira (17), o clube oficializou a contratação do meio-campista Gustavo Nicola, de 25 anos, que chega como mais uma tentativa da diretoria de reforçar o elenco e evitar o vexame de um rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo o clube, Gustavo Nicola desembarcou em Belém na última terça-feira e já iniciou os treinamentos no Centro de Treinamento Raul Aguilera. O nome do jogador deverá aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a manhã de hoje, o que o deixaria à disposição da comissão técnica para estrear imediatamente, caso o clube opte por utilizá-lo já no próximo confronto, contra o Goiás, no sábado (20).

O atleta disputou a Série C deste ano com o CSA-AL, sendo titular na maioria dos 42 jogos em que atuou, no entanto, a temporada do time alagoano foi para esquecer: após um excelente início de ano, com classificação heróica contra o Grêmio na 3ª fase da Copa do Brasil e um início da Série C esperançoso, acabou sendo rebaixado para a Série D 2026 de forma melancólica, após uma queda de rendimento incomum do time.

Com 71 jogos disputados nas últimas duas temporadas, número considerado consistente, Nicola também tem passagens por Nova Iguaçu-RJ e São José-SP. Natural de Taboão da Serra (SP), o meio-campista tem 1,77 me atua centralizado no setor de criação, uma das carências do tempo alviceleste ao longo da competição.

 

 

Paysandu
