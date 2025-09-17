Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano O Liberal 17.09.25 19h23 Nicola é conhecido por ser irmão de MC Daniel e foi rebaixado para a Série D com o CSA este ano. (Imagem: Reprodução) Em meio à crise e afundado na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu tenta se agarrar às poucas cordas que ainda lhe restam para sair do fundo do poço. Nesta quarta-feira (17), o clube oficializou a contratação do meio-campista Gustavo Nicola, de 25 anos, que chega como mais uma tentativa da diretoria de reforçar o elenco e evitar o vexame de um rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o clube, Gustavo Nicola desembarcou em Belém na última terça-feira e já iniciou os treinamentos no Centro de Treinamento Raul Aguilera. O nome do jogador deverá aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a manhã de hoje, o que o deixaria à disposição da comissão técnica para estrear imediatamente, caso o clube opte por utilizá-lo já no próximo confronto, contra o Goiás, no sábado (20). VEJA MAIS Após título da Copa Verde, Paysandu reencontra Goiás; veja os atletas que estiveram na final Várias jogadores deixaram o Paysandu após a conquista da Copa Verde Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG O atleta disputou a Série C deste ano com o CSA-AL, sendo titular na maioria dos 42 jogos em que atuou, no entanto, a temporada do time alagoano foi para esquecer: após um excelente início de ano, com classificação heróica contra o Grêmio na 3ª fase da Copa do Brasil e um início da Série C esperançoso, acabou sendo rebaixado para a Série D 2026 de forma melancólica, após uma queda de rendimento incomum do time. Com 71 jogos disputados nas últimas duas temporadas, número considerado consistente, Nicola também tem passagens por Nova Iguaçu-RJ e São José-SP. Natural de Taboão da Serra (SP), o meio-campista tem 1,77 me atua centralizado no setor de criação, uma das carências do tempo alviceleste ao longo da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU QUE SITUAÇÃO! Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa' Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento 17.09.25 20h10 FUTEBOL Após título da Copa Verde, Paysandu reencontra Goiás; veja os atletas que estiveram na final Várias jogadores deixaram o Paysandu após a conquista da Copa Verde 17.09.25 19h24 vai ser sucesso? Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano 17.09.25 19h23 SÉRIE B Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG 17.09.25 18h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09