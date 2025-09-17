Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG Iury Costa 17.09.25 18h20 Rossi atuou em 13 das 26 partidas do Paysandu na Série B. (Thiago Gomes / O Liberal) O atacante Rossi voltou a atuar pelo Paysandu após mais de dois meses afastado por lesão, mas os números recentes mostram desempenho discreto em relação ao período antes da parada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na partida contra o Volta Redonda, pela 25ª rodada da Série B, Rossi entrou aos 10 minutos do segundo tempo e recebeu nota 6,4 no Sofascore. Em 33 minutos em campo, o jogador teve 14 ações com a bola, acertou quatro de oito passes (50%) e não concluiu nenhum dos três cruzamentos tentados. No jogo seguinte, contra o América-MG, Rossi foi titular e atuou por 45 minutos. Apesar da maior participação, a nota foi 6,7. Ele realizou 24 ações com a bola, acertou sete de 12 passes (58%) e tentou três cruzamentos, todos sem sucesso. Também não registrou finalizações na partida. Antes da lesão, o desempenho havia sido superior. No empate em 2 a 2 contra o Atlético Goianiense, pela 16ª rodada, Rossi marcou um gol e obteve nota 7,1. Em 52 minutos, finalizou uma vez no alvo e ainda distribuiu um passe decisivo. Outras atuações de destaque foram no clássico contra o Remo, quando obteve 7,5, e diante do Botafogo-SP, com 8,7 e uma assistência. VEJA MAIS Lanterna da Série B, Paysandu tem mais derrotas do que vitórias na temporada Papão não conseguiu estabilidade no Campeonato Brasileiro UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha Situação do jogador na temporada Na atual Série B, Rossi atuou em 13 das 26 partidas do Paysandu. Mesmo com o período fora, segue como líder de participações em gols do elenco: em 30 jogos pelo clube na temporada, soma 12 gols e seis assistências. No entanto, marcou apenas duas vezes na Segundona. Neste sábado (20), fora de casa, o Papão vai encarar o Goiás-GO, vice-líder, para ao menos igualar o número de vitórias e derrotas da temporada e tentar desgarrar da última posição da tabela. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave rossi paysandu série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU QUE SITUAÇÃO! Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa' Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento 17.09.25 20h10 FUTEBOL Após título da Copa Verde, Paysandu reencontra Goiás; veja os atletas que estiveram na final Várias jogadores deixaram o Paysandu após a conquista da Copa Verde 17.09.25 19h24 vai ser sucesso? Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano 17.09.25 19h23 SÉRIE B Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG 17.09.25 18h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09