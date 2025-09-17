Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B

O atacante Rossi voltou a atuar pelo Paysandu após mais de dois meses afastado por lesão, mas os números recentes mostram desempenho discreto em relação ao período antes da parada.

Na partida contra o Volta Redonda, pela 25ª rodada da Série B, Rossi entrou aos 10 minutos do segundo tempo e recebeu nota 6,4 no Sofascore. Em 33 minutos em campo, o jogador teve 14 ações com a bola, acertou quatro de oito passes (50%) e não concluiu nenhum dos três cruzamentos tentados.

No jogo seguinte, contra o América-MG, Rossi foi titular e atuou por 45 minutos. Apesar da maior participação, a nota foi 6,7. Ele realizou 24 ações com a bola, acertou sete de 12 passes (58%) e tentou três cruzamentos, todos sem sucesso. Também não registrou finalizações na partida.

Antes da lesão, o desempenho havia sido superior. No empate em 2 a 2 contra o Atlético Goianiense, pela 16ª rodada, Rossi marcou um gol e obteve nota 7,1. Em 52 minutos, finalizou uma vez no alvo e ainda distribuiu um passe decisivo. Outras atuações de destaque foram no clássico contra o Remo, quando obteve 7,5, e diante do Botafogo-SP, com 8,7 e uma assistência.

Situação do jogador na temporada

Na atual Série B, Rossi atuou em 13 das 26 partidas do Paysandu. Mesmo com o período fora, segue como líder de participações em gols do elenco: em 30 jogos pelo clube na temporada, soma 12 gols e seis assistências. No entanto, marcou apenas duas vezes na Segundona.

Neste sábado (20), fora de casa, o Papão vai encarar o Goiás-GO, vice-líder, para ao menos igualar o número de vitórias e derrotas da temporada e tentar desgarrar da última posição da tabela. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)