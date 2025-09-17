Após título da Copa Verde, Paysandu reencontra Goiás; veja os atletas que estiveram na final Várias jogadores deixaram o Paysandu após a conquista da Copa Verde Fábio Will 17.09.25 19h24 Alguns atletas ainda permanecem no clube, já outros tomaram outro rumo nesta temporada (Heber Gomes/CBF) O Paysandu volta à Goiânia (GO), dessa vez pela Série B, para reencontrar o Goiás-GO, após conquistar o pentacampeonato da Copa Verde em cima da equipe esmeraldina, ocorrido no dia 23 de abril, em uma decisão emocionante e decidida com gol no final e nas cobranças de pênaltis. Atualmente os cenários dos times são bem diferentes, com o Goiás brigando pelo acesso e o Papão lutando para não cair para a Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Depois de cinco meses, muitas coisas mudaram no ambiente do Paysandu, após a conquista do título da Copa Verde. O Papão perdeu o título estadual, foi eliminado na Copa do Brasil e amarga a lanterna da Série B. Nesse período mudanças de treinadores do lado bicolor e vários atletas deixaram o clube, mas alguns, que estiveram na conquista do título da Copa Verde, ainda permanecem no elenco. Ao todo, nove jogadores que estiveram em campo na grande decisão da Copa Verde 2025 ainda estão no Paysandu, porém, seis deles foram dispensados pelo Papão ou negociados pela diretoria bicolor com outras agremiações. Estiveram na grande final e ainda permanecem no clube bicolor para ajudar na luta contra o descenso os atletas: Matheus Nogueira, Bryan Borges, Edilson, Novillo e PK; Ramon Martinez, Leandro Vilela e Rossi, além de Matheus Vieira, que passou por um procedimento cirúrgico e não joga mais nesta temporada. Entre os jogadores que jogaram a final, mas que deixaram o Papão estão os atletas: Luan Freitas, Cavalleri, Nicolas, Benítez, Borasi e Giovanni. Papão pentacampeão da Copa Verde (Heber Gomes/CBF) O Paysandu pega o Goiás, fora de casa, no próximo sábado (20), às 16h, no Estádio da Serrinha. O Papão precisa de uma vitória para tentar sair da lanterna da Série B, onde conquistou apenas 21 pontos. Já o Goiás é o vice-líder da Série B e está na luta para conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte paysandu paysandu goiás x paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU QUE SITUAÇÃO! Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa' Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento 17.09.25 20h10 FUTEBOL Após título da Copa Verde, Paysandu reencontra Goiás; veja os atletas que estiveram na final Várias jogadores deixaram o Paysandu após a conquista da Copa Verde 17.09.25 19h24 vai ser sucesso? Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano 17.09.25 19h23 SÉRIE B Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG 17.09.25 18h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09