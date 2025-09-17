Após título da Copa Verde, Paysandu reencontra Goiás; veja os atletas que estiveram na final

O Paysandu volta à Goiânia (GO), dessa vez pela Série B, para reencontrar o Goiás-GO, após conquistar o pentacampeonato da Copa Verde em cima da equipe esmeraldina, ocorrido no dia 23 de abril, em uma decisão emocionante e decidida com gol no final e nas cobranças de pênaltis. Atualmente os cenários dos times são bem diferentes, com o Goiás brigando pelo acesso e o Papão lutando para não cair para a Série C.

Depois de cinco meses, muitas coisas mudaram no ambiente do Paysandu, após a conquista do título da Copa Verde. O Papão perdeu o título estadual, foi eliminado na Copa do Brasil e amarga a lanterna da Série B. Nesse período mudanças de treinadores do lado bicolor e vários atletas deixaram o clube, mas alguns, que estiveram na conquista do título da Copa Verde, ainda permanecem no elenco.

Ao todo, nove jogadores que estiveram em campo na grande decisão da Copa Verde 2025 ainda estão no Paysandu, porém, seis deles foram dispensados pelo Papão ou negociados pela diretoria bicolor com outras agremiações.

Estiveram na grande final e ainda permanecem no clube bicolor para ajudar na luta contra o descenso os atletas: Matheus Nogueira, Bryan Borges, Edilson, Novillo e PK; Ramon Martinez, Leandro Vilela e Rossi, além de Matheus Vieira, que passou por um procedimento cirúrgico e não joga mais nesta temporada. Entre os jogadores que jogaram a final, mas que deixaram o Papão estão os atletas: Luan Freitas, Cavalleri, Nicolas, Benítez, Borasi e Giovanni.

Papão pentacampeão da Copa Verde (Heber Gomes/CBF)

O Paysandu pega o Goiás, fora de casa, no próximo sábado (20), às 16h, no Estádio da Serrinha. O Papão precisa de uma vitória para tentar sair da lanterna da Série B, onde conquistou apenas 21 pontos. Já o Goiás é o vice-líder da Série B e está na luta para conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.