Ucrânia x Islândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Ucrânia e Islândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 16.11.25 13h00 A Ucrânia venceu a Islândia por 5 a 3 na 7° rodada das eliminatórias europeias (X/ @uafukraine) Ucrânia x Islândia disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 14h (horário de Brasília), no Estádio Wojska Polskiegom, em Varsóvia, Polônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ucrânia x Islândia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambas Islândia e Ucrânia acumularam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas pelo Grupo D das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. A Islândia marcou 13 gols e sofreu 9 desses. Já a Ucrânia marcou 8 gols e teve sua defesa vazada 11 vezes. A Ucrânia venceu a Islândia por 5 a 3 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo Ucrânia x Islândia: prováveis escalações Ucrânia: Strubin; Karavaev, Zabarnyi, Svatok, Mykhavko, Mykhaylychenko; Ocheretko, Yarmoliuk, Nazaryna; Hutsuliak, Yaremchuk. Islândia: Olafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson, Ellertsson; Haraldsson, Jóhannesson, J. Gudmundsson, A. Gudmundsson, Hlynsson; Gudjohnsen. FICHA TÉCNICA Ucrânia x Islândia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Wojska Polskiegom, em Varsóvia, Polônia Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ucrânia Islândia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Série A argentina Boca Juniors x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/11) pelo Argentino Boca Juniors e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Itália x Noruega: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Itália e Noruega jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Campeonato Brasileiro Bragantino x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/11) pelo Brasilerão Red Bull Bragantino e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46